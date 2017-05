Je ein Stück Wasserleitung für SWT und ART

TRIER. Mehrere Monate haben die Archäologen mit den Grabungsarbeiten auf dem großflächigen Grundstück des Hotels ‟Deutscher Hof‟ geforscht. Gefunden hat man hier ein Zeitfenster in die lange Trierer Geschichte. Aktuell werden noch Teile einer römischen Wasserleitung geborgen. Dann aber kommen die Bauherren zu ihrem Recht: Auf der Grabungsfläche wird eine Tiefgarage entstehen.

Von Rolf Lorig

Andrea Weber, die Chefin des Hotels ‟Deutscher Hof‟, ist für ihre Liebe zu Trier bekannt. Wenn man sie auf das römische Erbe anspricht, leuchten ihre Augen. Man lebe hier in Trier in der Fülle der römischen Monumente, erzählt sie gerne ihren Gästen und macht dabei deutlich, dass es hier ein Luxusproblem gibt: ‟Eigentlich beachtet man bei den Funden nur noch die Kronjuwelen.”

Und ein paar dieser Kronjuwelen wurden nun bei Grabungsarbeiten auf einer etwa 800 m2 großen Fläche gefunden, auf der später eine Tiefgarage gebaut werden soll. Die Grabungstechniker des Rheinschen Landesmuseums unter der Leitung von Joachim Hupe stießen bei ihren Arbeiten auf eine alte römische, etwa zwölf Meter breite Straße sowie auf ein sehr gut erhaltenes Kanalbauwerk. Als Weber mit der Nachricht konfrontiert wurde, sei ihr nach eigener Aussage sofort ein Gedanke durch den Kopf geschossen: ‟Das muss man erhalten, das darf man nicht so einfach wieder zuschütten.”

Doch ist das mit dem Erhalten immer so eine Sache, die am Ende mit ziemlich viel Geld verbunden ist. Die Eigentümergemeinschaft des Hotels hatte die Grabungsarbeiten ohnehin schon mit einer sechsstelligen Summe unterstützt. Also mussten neue Partner gefunden werden, die hier helfend in die Bresche springen würden. Und die hatte Andrea Weber relativ schnell gefunden. Die SWT sah Weber in der Rolle der Rechtsnachfolger der römischen Wasserversorger. Was die beiden Vorstände Olaf Hornfeck und Arndt Müller mit einem Schmunzeln und Augenzwinkern so akzeptierten und ein finanzielles Engagement bis maximal 20.000 Euro zusagten. Und da man neben einem Versorger auch noch einen Entsorger benötigt, holte Weber auch flugs Maximilian Monzel von der ART ins Boot. Der wollte sich gegenüber dem reporter noch nicht über die Höhe seines finanziellen Engagements äußern, sondern erst einmal die weiteren Entwicklungen abwarten.

Zwei Meter römische Wasserleitung

Beide Unternehmen bekommen nun für ihre Unterstützung jeweils ein etwa zwei Meter langes Teilstück der Wasserleitung, das aktuell vorsichtig aus dem bestehenden Bauwerk herausgetrennt wird.

Doch was passiert nun mit den beiden Stücken? Ein wenig hängt das auch noch von den Archäologen ab, sagte Arndt Müller bei einem Termin vor Ort. Denn die wissen im Augenblick noch nicht ganz genau, ob die Leitung dem Transport von Frisch- oder Abwasser diente. Es gebe einiges, das auf eine Frischwasserleitung hinweise, meint Grabungsleiter Joachim Hupe. Doch will er sich zum jetzigen Zeitpunkt da noch nicht festlegen. Bis die Forscher die Frage beantworten können, soll das Teilstück erst einmal eingelagert werden, teilte Müller mit. Sobald dann Klarheit bestehe, erfolge der Transport entweder zum neuen Hauptklärwerk oder zum ebenfalls neuen Wasserwerk in Irsch.

Wo immer die beiden Teilstücke auch ihren neuen Platz finden werden: ‟In den vergangenen Monaten der Grabung haben wir immer wieder erlebt, wie sehr das Thema römisches Erbe und damit der Blick in die Geschichte die Menschen fasziniert‟, sagte Andrea Weber bei dem Ortstermin. Und stellte bereits neue spannungsvolle Momente in Aussicht, da es schon bald auf einer anderen Fläche des Hotelgeländes neue Bauarbeiten und damit neue Grabungen geben werde.

Begeistert von dem Engagement der Hotelchefin zeigte sich Baudezernent Andreas Ludwig. Für ihn ist es eine erklärte Absicht, in Trier einen Dreiklang herzustellen, der das römische, das mittelalterliche und das moderne Trier vereint. Dass das gelingen könne, würden Menschen wie die Hotel-Eigentümergemeinschaft, aber auch die ART und sie SWT durch ihr Tun und Handeln unter Beweis stellen. Deshalb galt der Dank des Baudezernenten all denen die dazu beitragen, das Erbe der Stadt zu bewahren.



