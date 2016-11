Jede Menge los im Stadtmuseum

TRIER. Accessoire, Statement, Verführung, Provokation, Wertgegenstand, Kunstobjekt – die Fachrichtung Edelstein und Schmuck aus Idar-Oberstein zeigt im Stadtmuseum Simeonstift Trier die unterschiedlichen Facetten von Schmuck. Von ersten Materialuntersuchungen über außergewöhnliche Kreationen bis hin zu Fotos, Videos und freikünstlerischen Objekten setzen sich Studierende, Absolventinnen und Absolventen mit dem Thema des Schmückens auseinander – klassisch, extravagant, experimentell, in unerwarteten Materialien und mit junger Ästhetik. Neben Abschluss- und Semesterarbeiten aus den Jahren 2006 bis 2016 ist auch eine Kollektion zu sehen, die eigens für das Stadtmuseum entstanden ist. Im Projekt reMake reagierten die Studierenden mit zeitgenössischen Schmuckstücken, Objekten und Installationen auf historische Exponate aus der Sammlung des Museums. Während der Laufzeit der Ausstellung werden diese in der Dauerausstellung präsentiert.

Am Sonntag, 27. November, 11.30 Uhr, wird die neue Sonderausstellung eröffnet. Der Eintritt ist frei.

Multibunte Kunstwerkstatt

Malen, basteln, experimentieren – es gibt Dinge, die Kinder überall auf der Welt gerne tun. Die multibunte Kunstwerkstatt im Stadtmuseum bietet einen Raum, in dem junge Besucher ihrer Phantasie und Kreativität freien Lauf lassen können. Immer freitags um 16 Uhr trifft sich die Gruppe und lernt spielerisch künstlerische Techniken kennen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kinder unter fünf Jahre können in Begleitung eines Elternteils teilnehmen. Der Eintritt beträgt fünf Euro pro Termin. Für Kinder aus geflüchteten und sozial benachteiligten Familien ist der Eintritt frei, arabischsprachige Übersetzer begleiten die Veranstaltung.

Süße Vorweihnachtszeit

Das Stadtmuseum Simeonstift versüßt die Vorweihnachtszeit mit der traditionellen Winterausstellung im Stifterkabinett: Kunstwerke mit Szenen der Weihnachtsgeschichte, aber auch von winterlichen Landschaften und vergnügten Szenen in den kalten Monaten laden zum Entdecken ein. An den vier Adventssamstagen bietet das Museum Aktionen für große und kleine Besucher an: Am 26. November findet um 14 Uhr eine Familienführung durch die Winterausstellung mit anschließendem Basteln und gemeinsamem Punsch-Trinken auf dem Sterntaler-Weihnachtsmarkt statt, auch der Weihnachtsmann hat sich für einen Besuch angekündigt. Der Eintritt beträgt 16 Euro (zwei Erwachsene und bis zu zwei Kinder) oder acht Euro (ein Erwachsener und bis zu zwei Kinder), zuzüglich ein Euro für Material. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.