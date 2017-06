Jetzt geht’s um die Zukunft Europas

TRIER. Die Bürgerinitiative Pulse of Europe (Europas Pulsschlag) Trier lädt für Sonntag, 2. Juli, von 14 bis 15 Uhr zur elften Zusammenkunft auf den Hauptmarkt ein. Diesmal soll es um die Zukunft gehen.

Ignaz Bender, ehemaliger Kanzler der Universität Trier, spricht zum Thema “Visionen für Europa”. In seinem Vortrag wird er die Thesen seines neuesten Buches skizzieren. Zweite Rednerin ist Sabine Rohmann aus Trier. Sie ist Vizepräsidentin des in Frankreich angesiedelten Institut Robert Schuman pour l’Europe. Ihr Thema lautet “Wir müssen lernen miteinander zu leben”. Mit dabei ist diesmal die Trommelgruppe Sukudhani. Wie immer sind die Besucher eingeladen, sich am offenen Mikrofon zu Wort zu melden.

Die überparteiliche und unabhängige Bürgerbewegung Pulse of Europe ruft die Menschen dazu auf, für ein vereintes und demokratisches Europa auf die Straße zu gehen. Die Bewegung will der destruktiven Kritik der Populisten Positives entgegensetzen und der schweigenden Mehrheit eine Stimme geben. Pulse of Europe steht für Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und Handeln, Toleranz und Respekt. Die Initiative wurde im November 2016 in Frankfurt gegründet, hat sich seit dem immer weiter ausgebreitet und ist mittlerweile in 20 Ländern aktiv. (tr)



