TRIER. Nicht mehr lange, dann steht Weihnachten wieder vor der Tür. Wie in jedem Jahr lädt der AWO-Stadtverband Trier an Heiligabend in seine Räume in der Saarstraße ein.”Keiner sollte an diesem Abend alleine sein”, sagt Geschäftsführer Detlef Schieben, der sich schon heute zusammen mit seinem Team auf das große Fest vorbereitet.

Der AWO-Stadtverband lädt deshalb wie all die Jahre zuvor alle die Menschen ein, denen ein Anschluss an Familie und Freunde im häuslichen Umfeld fehlt, ein, um gemeinsam den Heilgen Abend zu verbringen. “Wir würden uns freuen, Sie an diesem Abend begrüßen zu können. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, bringt einfach nur gute Laune mit”, sagt Schieben. Die einzige Voraussetzung ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 20. Dezember. Die nimmt entweder Marga Dier unter der Rufnummer 1 45 67 77 oder Detlef Schieben unter 9 66 36 66 entgegen.

Kosten entstehen den Besuchern keine. Speisen und Getränke sind kostenlos. Die Kosten haben die Stadt Trier, die Sparkasse und die Stadtwerke übernommen. Schieben weiß aber auch, wem er die Durchführung des Abends zu verdanken hat: “Unser besonderer Dank gilt deshalb unseren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer für die aktive Hilfe. Alle tragen dazu bei, dass es eine schöne Heiligabendfeier wird.”

Natürlich hat man auch an die Menschen gedacht, die keine Fahrgelegenheit haben: “Für sie wird ein Abhol- und Heimbring-Service eingerichtet. Dies bitte bei der Anmeldung mit angeben.” (tr)



