Jetzt startet Trier plus mit weiteren Motiven

TRIER. Das Jahresprojekt ‟Trier – Szenen einer Stadt‟ ist beendet – Josef Hammen aber malt weiter. An 366 Tagen – das Jahr 2016 war ein Schaltjahr – fertigte der Maler und gelernte Kommunikationsdesigner täglich eine Trierer Öl-Ansicht im Format von 20 x 20 Zentimetern an. Seit dem vergangenen Freitag sind alle Bilder noch bis zum 29. Januar alle 366 Bilder im zweiten Obergeschoss der Tufa zu sehen.

Teneka Beckers ist begeistert. Die rührige TuFa-Leiterin und Kultur-Managerin hat aus ihrer Liebe zu Trier nie einen Hehl gemacht. Doch da sie mit ihrer Familie in der Eifel lebt, bleibt nur wenig Zeit um die verborgenen Ecken der Römerstadt zu entdecken. ‟Es ist toll, dass Trier zu uns in die Tufa gekommen ist. So kann ich mich jetzt in den nächsten Tagen ganz bequem immer wieder in der Mittagspause auf Entdeckungsreise begeben‟, freut sie sich. Und entdeckt dabei ein weiteres Plus: ‟Diese Ausstellung ist auch gut für die Tufa, sie wird viele Menschen mobilisieren und zu uns führen.”

Dass Beckers das richtig einschätzt, machte am Freitagabend ein Blick in die Runde deutlich. Mehr als 150 Kunstinteressierte waren der Einladung gefolgt und zu der Vernissage gekommen, der das Gitarrenduo ‟Groove Improove‟ den passenden musikalischen Rahmen gab. Über das überaus große Interesse an der Ausstellung freute sich Rainer Breuer, Vorsitzender des Kunstvereins ‟éditions trèves”: Er könne sich nicht erinnern, dass es in der Geschichte der Tufa eine Ausstellung gegeben habe, die derart viele Bilder und Besucher bei einer einzigen Ausstellungs-Eröffnung vereint habe. Eine Aussage mit Gewicht, schließlich ist Bräuer das einzige noch aktive Gründungsmitglied des Trierer Kulturtempels. In einer kurzen Ansprache würdigte bräuer das Projekt von Josef Hammen. Es gebe beim Daily Painting nicht viele Maler, stellte er fest und lieferte dafür auch gleich die Erklärung: Täglich investierte Josef Hammen sechs Stunden in seine Arbeit. Viel Zeit, wenn man für den Broterwerb seiner Familie auch noch eine Agentur führen muss. Hier gebühre seiner Frau Susanne, auch sie hat Kommunikationsdesign studiert und führt gemeinsam mit ihrem Mann Josef den Betrieb, ein besonderer Dank.

Bilder haben hohe künstlerische Qualität

Breuer sparte nicht mit Lob (‟Es ist einzigartig, wie Josef Hammen Trier hier eingefangen hat‟), überließ es aber Professor Matthias Sieveke von der Hochschule Trier, den künstlerischen Aspekt der Ausstellung zu bewerten. Und der zeigte sich von Art und Umfang gebührend beeindruckt. Der Künstler zeige mit der Ausstellung einen eigenen Blick auf Trier. Den Betrachter führe er so über das bloße Sehen hinaus weiter hin zum Erkennen. Josef Hammen habe in seinen Bildern, die alles Tages- und Jahreszeiten widerspiegeln, sehr unterschiedliche und spannende Stimmungen eingefangen. So könne der Betrachter die atmosphärischen Glücksmomente nachvollziehen, wenn an einem trüben Tag plötzlich die Sonne hinter den Wolken hervorkam, aber auch die Stimmungen, die mit weniger schönem Wetter einhergehen.

Sieveke bescheinigte den Bildern eine hohe künstlerische Qualität, die sich auch in den Titeln der einzelnen Gemälde fortführe. Denn die würden dem Betrachter zusätzliche Informationen ermöglichen. Dabei würdigte Sieveke sichtlich beeindruckt auch die Gesamtleistung: ‟Ein solches Projekt konsequent über ein ganzes Jahr ohne einen einzigen Urlaubstag durchzuführen, das erfordert ein hohes Maß an Hingabe und Disziplin.”

Josef Hammen selbst zeigte sich zufrieden, erleichter und beglückt: Er habe sich schon immer einen Ausstellungsraum gewünscht, in dem der Betrachter von der Mitte aus alle Bilder sehen könne. Dass dies nun geklappt hat, dafür bedankte er sich sowohl bei der Tufa wie auch beim ‟éditions trèves”. Etwas erleichter sei er schon, dass das Projekt nun zu Ende sei, denn so ganz ohne Urlaub und freie Tage leben zu müssen, sei schon ziemlich hart. Hier galt sein besonderer Dank seiner Frau Susanne und seiner Familie, die ihn in dieser Zeit immer wieder unterstützt und mitgetragen hätten. Und für den Schluss hatte er sich noch eine Überraschung aufgehoben: Der große Zuspruch habe ihn veranlasst weiterzumachen. ‟Jetzt kommt Trier plus mit weiteren Motiven aus Trier, aber auch aus dem gesamten Umland.” Nur eines werde anders: ‟Es wird freie Wochenenden und auch wieder Zeit für Urlaub geben…‟ (rl)

Am Dienstag, 24. Januar, wird Baudezernent Andreas Ludwig um 17:30 Uhr durch die Ausstellung führen. Und am Freitag, 27. Januar, übernimmt Oberbürgermeister Wolfram Leibe, gleichzeitig auch Schirmherr der Ausstellung, höchstpersönlich eine Führung. (rl)

