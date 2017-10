JFK in der Engelstraße

TRIER. Das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Trier und Fort Worth war für Oberbürgermeister Wolfram Leibe Anlass und Ziel einer symbolischen Reise nach Texas. Die Fort-Worth-Gesellschaft organisierte damit verbunden eine 14-tägige Rundreise durch Texas, auf der auch das Kennedy-Museum in Dallas ein Reiseziel war. Damit verbindet sich unmittelbar der Anlass zur Einladung für den 3. November, 19 Uhr, in die Trierer Art Gallery in der Engelstraße 10. Der aktuell dort ausstellende Künstler Aaron Vidal widmete eine Werkserie John F. Kennedy. Die verabschiedet sich nun von Trier, um in Köln in der von der Universität kuratierten Ausstellung zum 100. Geburtstag von Kennedy gezeigt zu werden.

“Für mich gehört John F. Kennedy von Anfang an zu meinem Werkschaffen”, beantwortet Aaron Vidal die Frage “Warum Kennedy?”. Die Rückkehr der Fort Worth Gesellschaft aus Amerika und der Abschied von Leinwand-Bildern des in Deutschland bedeutsamsten amerikanischen Präidenten soll verknüpft werden mit Fragen und Antworten zu “Amerika” – zu den Bildern, die Menschen von Amerika haben, und den Bildern, die in Amerika eingefangen werden konnten. Das plurale Bild oder auch Zerrbild von Amerika steht unter der Überschrift “Let’s talk about Amerika” im Fokus des Abends in der Engelstraße 10.

Da zum Gespräch eine kleine kulinarische Darbietung geplant ist, wird um eine Voranmeldung unter mail@trierer-art.gallery gebeten. (tr)



