Joachim Bell neuer SPD-Chef in Heiligkreuz

TRIER. Die SPD in Trier-Heiligkreuz hat den Politologen Joachim Bell (59) zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der langjährige Vorsitzende Klaus Wagner hatte nicht mehr kandidiert, gehört dem neuen Vorstand jedoch als Kassierer weiter an. Stellvertretende Vorsitzende wurde Anne Ibsch-Wolff.

Der neue Vorsitzende sagte nach seiner Wahl, er wolle an die gute Arbeit der vergangenen Jahre mit Erfolgen bei den Kommunalwahlen und eigenständigen Beiträgen zu den Wahlkämpfen auf Bundes- und Landesebene anknüpfen und Angebote zum Dialog in Heiligkreuz machen. Wie alle Parteien und Organisation leide auch die SPD unter der seit langem nachlassenden Bereitschaft, sich zu bekennen und zu engagieren. “Ohne Parteien läuft aber nichts. Jeder ist willkommen, der die Sozialdemokratie besser machen möchte”, so Bell. (tr)



