Joachim Hupe ist neuer Außenstellenleiter in Trier

TRIER. Am vergangenen Freitag wurde Dr. Joachim Hupe in Koblenz zum neuen Außenstellenleiter der Landesarchäologie, Außenstelle Trier, ernannt worden. Hupe tritt damit die Nachfolge von Dr. Hans Nortmann an, der in den Ruhestand gewechselt ist.

Bereits nach seiner Promotion im Jahr 1995 war Joachim Hupe für das Land Rheinland-Pfalz im Rheinischen Landesmuseum Trier tätig. Nach Aufgaben in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt wechselte er 2001 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Universität Trier.

Seit 2004 war Hupe zunächst erneut im Rheinischen Landesmuseum mit Schwerpunkt im Bereich der Stadtkernarchäologie in Trier tätig, seit 2008 stellvertretender Leiter der Außenstelle in Trier. (tr)



Drucken