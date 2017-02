TRIER. Am Rosenmontag, 27. Februar, bleibt das Jobcenter Trier Stadt in der Gneisenaustraße 38 geschlossen. Rechtsnachteile entstehen Antragsteller/innen dadurch nicht: Sie können sich am darauffolgenden Tag (28. Februar) beim Jobcenter melden. An den übrigen Fastnachtstagen gelten die gewohnten Servicezeiten. (tr)

