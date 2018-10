Josephine Henning: Künstlerin und Athletin

TRIER. “Ich bin schon immer beides gewesen: Künstlerin und Athletin“, sagt Josephine Henning, die frühere Fußballnationalspielerin. Seit dem 28. Oktober präsentiert sie im Frankenturm Trier erstmals ihre künstlerische Seite einem großen Publikum. Unter dem Titel: “21STORIES“ sind von ihr 20 Bilder und eine Kunstinstallation bis zum 9. November zu sehen.

Jedes Bild erzählt eine individuelle Geschichte und behandelt eigene Erfahrungen und Erlebnisse oder sind aus der Fantasie entstanden. “Menschen spielen in meinen Bildern eine große Rolle und viele Motive habe ich während meiner aktiven Zeit als Fußballspielerin realisiert. Ein Großteil der Bilder ist so in Lyon, Paris und London entstanden. Aber nur ein einziges Bild behandelt tatsächlich dieses Thema“, erklärt Josephine Henning (29) ihre Inspiration.

Neben ihrer Karriere in der deutschen Frauen-Nationalmannschaft als Fußball-Olympiasiegerin sowie Europameisterin, hatte Josephine Henning auch immer Zeit zum Malen. Im Sommer hat sie ihre aktive Laufbahn auch als vierfache Champions League Gewinnerin beendet und konzentriert sich jetzt auf die Kunst. “Ich möchte mit meinen Bildern andere Menschen inspirieren und will in keine Schublade gesteckt werden“, sagt Henning, die auch Grafik- und Interiordesign studiert hat. Auf der Leinwand verarbeitet sie hauptsächlich Acrylfarben und wendet dabei oft die Spachteltechnik an. Zum Einsatz kommen auch Farbdosen mit Acrylspray. Ein Lieblingsmotiv von Henning ist eine Serie mit Palmenbildern auf großem Format.

Geöffnet ist die Ausstellung von Montag bis Freitag täglich zwischen von 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. (tr)



