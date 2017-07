Jubiläumskonzert: 40 Jahre Collegium Musicum

TRIER. Wenn ein Chor und ein Orchester Geburtstag haben, dann lässt man es so richtig krachen. Oder ziviler ausgedrückt: Am Sonntag, 16. Juli, entführt das Collegium Musicum der Universität Trier unter der musikalischen Leitung von Musikdirektor Mariano Chiacchiarini seine Zuhörer auf eine Reise durch vier Jahrzehnte Konzertgeschichte. Anlass ist das 40-jährige Jubiläum von Chor und Orchester, das der in Trier einmalige Klangkörper zusammen mit den Konzertbesuchern in der einzigartigen römischen Kulisse des Trierer Amphitheaters mit einem vielfältigen Repertoire an musikalischen Highlights feiern wird.

Eine Achterbahnfahrt der Emotionen

Es ist ein überhaupt nicht alltägliches Programm, das die Zuhörer erwartet. Feurige lateinamerikanische Leidenschaft, orientalisch-slawisch anmutende Tänze, ergreifende Dramatik musikalischer Koryphäen – kurzum: Eine Achterbahnfahrt der Emotionen, welche die Herzen höher schlagen lässt. Mit dem vielfältigen Programm des diesjährigen Sommerkonzerts wird allen Geschmäckern etwas geboten. Aufgeführt werden unter anderem Ausschnitte aus Palmeris Misa Tango, Marquez Danzón Nr. 2, Borodins Polowetzer Tänzen, Dvořáks Slawischem Tanz Nr. 8, Orffs Carmina Burana und dem Requiem von Brahms, Mozart und Verdi.

Die Solisten Juan Guerra am Bandoneon und die Sopranistin Agnes Lipka begleiten das Collegium Musicum durch die wundervolle Welt begeisternder musikalischer Impressionen.

Von Karl Berg bis Mariano Chiacchiarini

Gegründet hat das Collegium Musicum Professor Karl Berg als Orchester der Universität Trier. Das war im Sommersemester 1977. Sechs Jahre später, 1983, wurde der Chor ins Leben gerufen. Von 1989 bis Anfang 1996 war Berg Dirigent beider Ensembles. Ab dem Sommersemester 1996 übernahm Martin Folz die Leitung, er gab seinen Taktstock 2000 an Alexander Mayer ab. Seit Januar 2011 ist Mariano Chiacchiarini der musikalische Leiter des Collegium Musicum.

Das Orchester zählt etwa 70 Musiker, der Chor rund 150 Sänger. Die Mitglieder sind Studierende, Mitarbeitende der Universität und Musikbegeisterte aus der Region.

Karten gibt es unter diesem Link und bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional. Die Preise für die Tickets sind 25 € (Sitzplatz) und 15 € (Stehplatz) beziehungsweise ermäßigt 20 € (Sitzplatz) und 10 € (Stehplatz) jeweils bei freier Platzwahl. (tr)



