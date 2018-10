TRIER. Der Doppelhaushalt 2019/20 steht im Mittelpunkt der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienstag, 23. Oktober, 17 Uhr, im Rathaussaal. Außerdem geht es um die Einführung flexibler Öffnungszeiten in Trierer Kitas, die Teilnahme an der zweite Förderphase des Programms “Jugend stärken im Quartier“ und die Fortsetzung des medienpädagogischen Programms „Gute Seiten, schlechte Seiten“. (tr)



