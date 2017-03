TRIER. Das Trierer Jugendparlament beschäftigt sich in der nächsten Sitzung am Freitag, 17. März, 16 Uhr, Großer Rathaussaal, unter anderem mit seiner Initiative für eine breitere Jugendbeteiligung in Trier. Außerdem geht es um die Planungen für die Diskussionsreihe #Blickpunkt sowie das Open Air-Kino. (tr)



Drucken