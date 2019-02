Junge Freiwillige: ein Jahr in der Landesarchäologie

TRIER. Ein Jahr lang auf Ausgrabungen mitarbeiten, dabei Verantwortung tragen und eigene Stärken kennen lernen – das ist für junge Leute eine Option auf ihre Zukunft. Zum 1. April 2019 besetzt die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) in der Außenstelle Trier der Direktion Landesarchäologie wieder drei Plätze im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur.

Junge Menschen von 16 bis 26 Jahren können sich ein Jahr lang in kulturellen Einrichtungen einbringen, Einblicke ins Berufsleben erhalten, individuelle Interessen vertiefen und selbstständig eigene Projekte realisieren. In der Landesarchäologie bieten Archäologen und Grabungstechniker den “FSJ’lern“ Praxiseinblicke, die über ein Praktikum weit hinausgehen. Neben Ausgraben und Dokumentieren gehören auch Einblicke in die Restaurierung und den Ausstellungsbereich dazu. Die Freiwilligen können unterschiedliche Berufe in der Archäologie kennen lernen, auf Ausgrabungen und bei deren Aufarbeitung mitarbeiten und eigene Talente im Zeichnen oder am Computer zur Geltung bringen. Sie können so allgemein ihre Stärken im Team erproben, Verantwortung für ein eigenes Projekt übernehmen, Neues ausprobieren und viele interessante Menschen treffen. Jede/r Freiwillige erarbeitet innerhalb eines Jahres ein eigenständiges Projekt, das auf eigenen Ideen basiert und von der Einsatzstelle unterstützt wird.

Die Freiwilligen erhalten ein monatliches Taschengeld in Höhe von 350 EUR und sind sozialversichert. Außerdem wird das FSJ Kultur als Praxisteil bei der Erlangung der Fachhochschulreife anerkannt. Damit die Freiwilligen möglichst viele Erfahrungen aus ihrem FSJ mitnehmen können, bietet der Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres, das Kulturbüro Rheinland-Pfalz, verschiedene Seminare und Weiterbildungen an.

Besonders für diejenigen, die einen Beruf im Kulturbereich anstreben, bietet das FSJ Kultur eine gute Möglichkeit, das Berufsleben kennenzulernen und zu testen, ob man den Herausforderungen dieses Berufsfeldes gewachsen ist. Informationen zum FSJ Kultur und zum Bewerbungsablauf sind unter diesem Link zu finden. Hier können sich Interessierte im Onlineverfahren für die FSJ-Stellen in der Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier bewerben.

Auch im September 2019 besteht erneut die Möglichkeit, ein FSJ Kultur zu beginnen. Neben Stellen in der Landesarchäologie bietet das Rheinische Landesmuseum Trier dann auch Möglichkeiten für ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Bibliothek und der Museumspädagogik/Öffentlichkeitsarbeit. (tr)



