Junge Kunstvielfalt im Ausstellungsflur

TRIER. Noch bis zum 10. März ist im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier eine Kunstausstellung des Mädchenkunstprojektes “Art of Girls“ zu sehen. Am Samstag, 10. März, veranstaltet der Kunst- und Kulturverein am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier um 11 Uhr eine Finissage mit den jungen Künstlerinnen. Die Mädchen zwischen sieben und 15 Jahren fertigten die Kunstwerke mit verschiedenen Techniken an, ob Leinwandmalerei, Mosaikspiegel oder sogenanntes “Upcycling“. Der Eintritt zur Ausstellung und Finissage ist frei.

Ihre Leidenschaft und ihr Talent für die Kunst und deren vielfältigen Ausprägungen – dies haben die 55 Teilnehmerinnen des Kunstprojektes “Art of Girls“ bewiesen. Die jungen Künstlerinnen aus verschiedenen Trierer Stadtteilen konnten sich in diversen Kunsttechniken erproben. Von Leinwandmalerei, Modellierung und Mosaik bis hin zur Kunst aus Recyclingmaterialien. Unterstützt wurden die Mädchen im Projektzeitraum von Mitarbeitern des Jugendwerks Don Bosco sowie von erfahrenen Projektteilnehmerinnen.

Bereits 2016 und 2017 wurde das vom Jugendwerk Don Bosco Trier initiierte Projekt in Kooperation mit dem taw Jugendzentrum auf der Höhe und dem Jugendtreff Ehrang-Quint durchgeführt. Auch bei der dritten Auflage des Projektes stießen die Mosaikgestaltung, das Bearbeiten von Speckstein und die Malerei auf große Begeisterung.

“Art of Girls“ soll neben der Kreativität auch die Eigeninitiative und Teamfähigkeit der jungen Kunstinteressierten fördern. Finanziell unterstützt wurde “Art of Girls“ vom Kunst- und Kulturverein am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier, der Stadtjugendpflege Trier sowie durch private Spenden.

Die Werke der 55 jungen Künstlerinnen sind noch bis zum 10. März im Ausstellungsflur des Brüderkrankenhauses zu sehen. (tr)



