Junge Liberale für Baugebiet “Brubacher Hof”

TRIER. Die Jungen Liberalen Trier/Trier-Saarburg (JuLis) sprechen sich in einem Videobeitrag für eine Ausweisung des Brubacher Hofs als Wohnbaufläche im neuen Flächennutzungsplan aus, “um so etwas gegen die steigenden Mieten in der Stadt zu tun und um Wohnraum für junge Familien zu schaffen”. Nach Ansicht der JuLis sprechen “die komplizierten Eigentumsverhältnisse, die Anbindungsproblematik über beziehungsweise unter die Bahntrasse und die daraus resultierenden massiven Mehrkosten für die Stadt gegen den Standort Langenberg”.

“In Trier brauchen wir schnellstmöglich eine Perspektive für junge Familien, die durch steigende Mieten belastet werden und kaum Flächen zum Bau eines Eigenheims finden. Dies kann realistisch gesehen nur durch die Ausweisung des Wohngebietes am Brubacher Hof schnell und wirtschaftlich angegangen werden”, betont die Kreisvorsitzende der Trierer Jungen Liberalen, Julia Hirsch.

Die Anbindung des alternativ im Gespräch befindlichen Standortes “Langenberg” zwischen Zewen und Euren sehen die Jungen Liberalen kritisch. “Die Bahntrasse muss entweder untertunnelt oder mit einer Brücke umgangen werden, die Brücke ist vom Ortsbeirat Euren nicht gewollt, ein Tunnel könnte nur unter Regie der Deutschen Bahn gebaut werden. Zudem gibt es unzählige Eigentümer von Klein- und Kleinstparzellen, mit denen eine Einigung schwierig werden wird. Alle diese Probleme sind mit hohen Kosten für die Stadt verbunden. Außerdem ist schon jetzt absehbar, dass die Umsetzung viel Zeit in Anspruch nehmen wird, in der sich die Situation in Trier weiter verschlimmern wird”, so Hirsch.

In einem Videobeitrag auf ihrer Facebookseite sprechen sich die JuLis daher nun für eine Ausweisung des Gebietes am Brubacher Hof aus und gehen dabei insbesondere auch auf die Kritiker aus dem Stadtteil Mariahof ein, die ein Verschwinden von Naherholungsgebieten befürchten. “Trier bietet auch abseits vom Brubacher Hof viel Grün und Naherholungsgebiete. Außerdem geht es größtenteils um die Bebauung von Ackerfläche. Das Naturschutzgebiet Mattheiser Wald wird nicht berührt. Daher hoffen wir, dass auch am 8. März im Stadtrat für junge Familien und im Sinne eines soliden Haushalts für den Brubacher Hof gestimmt wird”, so Hirsch. (tr)



