Junge Union – Thul löst Wollscheid ab

TRIER. Beim Kreistag der Jungen Union (JU) Trier-Stadt am gestrigen Sonntag standen die turnusgemäßen Neuwahlen des Kreisvorstandes an. Der bisherige Vorsitzende Thorsten Wollscheid hatte bereits im Vorfeld angekündigt, nicht erneut zu kandidieren. Neue Vorsitzende der JU ist Charlotte Thul.

Vor über 30 JU-Mitgliedern und Gästen, darunter der CDU-Partei- und Fraktionschef Udo Köhler, der JU-Bezirksvorsitzende Michael Angele sowie der JU-Kreisvorsitzende Jan Herbst aus Bitburg-Prüm, ließen die Teilnehmer beim Rechenschaftsbericht die zahlreichen vergangenen Aktivitäten des Trierer JU-Kreisverbandes Revue passieren.

Vor der Neuwahl verabschiedeten die Mitglieder ihren Vorsitzenden Thorsten Wollscheid, der seit 2014 dieses Amt inne hatte und bereits im Vorfeld erklärt hatte, nicht erneut zu kandidieren. "Die JU bedankt sich bei Thorsten Wollscheid für sein langjähriges Engagement im Kreisvorstand der Trierer JU, die er dadurch entscheidend geprägt hat. Gleichzeitig hat er sich in Mainz tatkräftig für unseren Verband eingesetzt. Persönlich möchte ich die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten zwei Jahren herausheben“, betonte die neue JU-Kreisvorsitzende Charlotte Thul bei ihrem Vorgänger. Thorsten Wollscheid bleibt dem Kreisvorstand als kooptiertes Mitglied erhalten, da er stellvertretender Landesvorsitzende der Jungen Union in Land ist.

Die 26-jährige Thul wurde mit großer Mehrheit zur neuen Kreisvorsitzende der Jungen Union Trier-Stadt gewählt. Der neue geschäftsführende Vorstand besteht neben Thul aus den Stellvertretern Christoph Angele und Louis-Philipp Lang. Zum neuen Schatzmeister wurde Theo Schmitz gewählt. Als Beisitzern wurden Elisabeth Grotowski, Alexander Lamberty, Gloria Müller, Sebastian Orth, Emilie Poß, Sarah Rau und Hesham M. Said gewählt.

In ihrem Schlusswort bedankte sich Thul für das große Vertrauen in sie und ihr neues Team: "Ich freue mich darauf, in den kommenden zwei Jahren mit dem Vorstand neue Akzente zu setzen, aber auch bewährte Traditionen fortzuführen." (tr)