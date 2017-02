Junge Union und Linke gegen Brubacher Hof

TRIER. Die Junge Union (JU) spricht sich in der Debatte um den Flächennutzungsplan gegen die Planung von Bebauung im Gebiet “Brubacher Hof” in Mariahof aus. Sie begrüßt dabei ausdrücklich “den lebendigen und bürgernahen Diskussionsprozess, der durch Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) initiiert wurde”. In der Abwägung aller Faktoren überwiegen für die JU Trier die Vorteile und Synergien des Gebietes “Langenberg” zwischen Zewen und Euren. Auch die Linksfraktion im Stadtrat spricht sich gegen den “Brubacher Hof” und für “Langenberg” aus, weil das Gebiet auf Mariahof “das ohnehin stark strapazierte Straßennetz vor allem an den Knotenpunkten massiv überfordern würde”.

“Die Diskussionsveranstaltungen der letzten Wochen haben jedem die Möglichkeit gegeben, die widerstreitenden Interessen und unterschiedlichen Vorstellungen, die sowohl in der Bürgerschaft als auch in der Verwaltung vorhanden sind, nachzuvollziehen“, lobt Christoph Angele, kommunalpolitischer Sprecher der Jungen Union, Baudezernenten Andreas Ludwig: “Er hat damit gezeigt, wie man Politik unter Einbeziehung der Bürger betreibt. Wir ziehen daraus für unseren Standpunkt die drei wesentlichen Argumente.“

“Das Gebiet Langenberg kann Hand in Hand mit einem sinnvollen Verkehrskonzept realisiert werden, da es sowohl an der Eisenbahntrasse als auch nahe der B 49 liegt“, sagt die Kreisvorsitzende der JU, Charlotte Thul. Sie betont dabei, dass dieser Standort im Hinblick auf die zu erwartenden Berufspendler nach Luxemburg bedeutende Vorteile gegenüber Mariahof habe. “Wenn der inzwischen im Bundesverkehrswegeplan aufgenommene Moselaufstieg zudem endlich umgesetzt würde, könnte der Berufsverkehr noch ökonomischer an seinen Bestimmungsort abfließen”, weist die Jungpolitikerin auf mögliche Synergieeffekte mit einem längst überfälligen Straßenprojekt hin.

“An zweiter Stelle war für uns die Erhaltung der Landschaft rund um den Brubacher Hof mit ihren Weiden und der Nähe zum Mattheiser Wald entscheidend”, fügt Thul hinzu. Hier befinde sich in unmittelbarer Entfernung zum dicht besiedelten Stadtgebiet ein viel frequentiertes ländliches Kleinod. “Mit der Bebauung ginge vielen Trierern, nicht nur Mariahofern, ein Stück Heimat verloren”, so Thul.

Deswegen seien sowohl in den betroffenen Stadtteilen als auch bei vielen anderen Bürgern die Einwände gegen die jetzt vom Stadtvorstand favorisierte Variante massiv. Für die JU hat diese Tatsache am meisten Gewicht. “Wir können nicht gegen den erklärten Willen eines Stadtteils und seines Ortsbeirates ein Projekt realisieren, wenn gleichzeitig am Alternativstandort eine positive Grundstimmung der Betroffenen vorherrscht”, warnt die Kreisvorsitzende der hiesigen JU. “Gleichzeitig wünschen sich viele Eurener und Zewener einen Brückenschlag zwischen ihren Ortsteilen sogar”, ergänzt Angele. Die Ortsbeiräte in Zewen und Euren haben sich für eine Bebauung des Gebietes “Langenberg” ausgesprochen. Während am von der Stadtverwaltung favorisierten Standort also großer Widerstand herrsche, werde die Bebauung am abgelehnten Standort befürwortet: “Ein solches Votum darf die Politik nicht ignorieren”, so Angele.

“In einer sorgfältigen Gesamtabwägung überwiegen für uns also die Argumente für eine Bebauung am Standort Langenberg und gegen eine Bebauung am Brubacher Hof: nachhaltige Erschließung und hohe Akzeptanz. Wir halten dies für ein zukunftsfähiges Konzept“, fasst Thul die Haltung der JU zusammen.

“Anspruchsvoll, aber machbar”

“Ein für die Linksfraktion wichtiger Standortvorteil der Baufläche Langenfeld ist die sehr gut umsetzbare Möglichkeit der Bahnanbindung und die günstige Tallage, welche die Möglichkeit der Fahrradnutzung für die Bewohner stark begünstigt. Die Baufläche Brubacher Hof hingegen würde das ohnehin stark strapazierte Straßennetz vor allem an den Knotenpunkten massiv überfordern. Für die Linksfraktion ist weiterhin die günstigere Verkehrsanbindung der Baufläche Langenberg an den Standort Luxemburg ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Auch bezüglich der Einwirkungen auf das Bioklima und des zu erwartenden Verkehrslärms werden keine Probleme bei der Baufläche Langenberg erwartet. Die periphere Lage und die relative Isolierung der Fläche am Brubacher Hof ist bezogen auf die Aspekte Zukunftsfähigkeit und Sozialraumorientierung von großem Nachteil. Im Gegensatz dazu ist die Baufläche Langenberg in bereits vorhandene Siedlungsstrukturen gut zu integrieren. Das sehe ich als klaren Standortvorteil“, kommentiert Theresia Görgen, Vorsitzende der Linksfraktion im Trierer Stadtrat, die Entscheidung des Stadtvorstandes zum Flächennutzungsplan

Die Prioritäten müssten dort gesetzt werden, wo Grundsätze städtebaulicher und sozialraumorientierter Schwerpunkte berührt werden, um eine zukunftsfähige Stadtentwicklung zu garantieren. Die Herausforderungen an die Erschließung der Fläche “Langenfeld” seien “anspruchsvoll, aber machbar”.

“Im Mittelpunkt aller Erwägungen müssen die Anliegen und Interessen der Einwohner Triers stehen. Die hohe Anzahl der Einwände gegen die Baufläche am Brubacher Hof bilden für uns ein maßgebliches Entscheidungskriterium. Für die Linksfraktion haben auf der Grundlage sachlich-fachlicher Abwägung alle Formen der Bürgerbeteiligung höchste Priorität. In diesem Sinne grenzt sich die Linksfraktion von der Empfehlung der Stadtverwaltung für den Brubacher Hof und einer entsprechenden Vorlage für den Stadtrat deutlich ab”, so Görgen. (tr)



