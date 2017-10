JuPa sucht junge Politiker – wer macht mit?

TRIER. Nach der Bundestagswahl wirft eine weitere Wahl ihre Schatten voraus: die des vierten Trierer Jugendparlamentes. Seit nunmehr sechs Jahren hat die Stadt Trier ein Jugendparlament (Jupa). Dort engagieren sich neben den 22 gewählten Jugendparlamentariern viele weitere Kinder und Jugendliche. Sie bringen sich in die politische Diskussion ein und veranstalten erfolgreiche Jugendevents für Gleichaltrige und Interessierte.

Nun stehen Neuwahlen an, und alle Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, sich aktiv und passiv zu engagieren. Nach der öffentlichen Bekanntmachung zur Einreichung von Wahlvorschlägen Anfang September hat man nun bis Anfang November Zeit, Wahlvorschläge einzureichen. Wir hoffen, dass sich viele Jugendliche im Alter zwischen zehn und 17 Jahren selbst aufstellen lassen oder dass ihre Freundinnen und Freunde sie bei der Kandidatur unterstützen, damit dann am 28. und 29. November sowie am 7. und 8. Dezember Wahlen für das Jugendparlament stattfinden können.

Kommunalpolitiker aller Parteien rufen Kinder und Jugendliche auf, sich für das nächste Jugendparlament zu bewerben um sich so in die aktive politische Arbeit einzubringen. Weitere Informationen zum Thema finden sich unter diesem Link. (tr)



Drucken