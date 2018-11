TRIER. Bei den Bauarbeiten rund um den Nikolaus-Koch-Platz beginnt am Donnerstag, 22. November, die nächste Phase. Ab diesem Zeitpunkt ist die Justizstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt. Die Umleitung für Pkw bis 7,5 Tonnen vom Pferdemarkt kommend, verläuft über die Dietrich-, Hieronymus-Jaegen- und Böhmerstraße zurück auf die Zuckerbergstraße. Aufgrund der geringen Straßenbreite dieser Umleitungsstrecke gilt in der Dietrichstraße absolutes Halteverbot. Lkw über 7,5 Tonnen werden weiträumig über das Katharinenufer in die Böhmerstraße geleitet. Die Sperrung der Justizstraße gilt voraussichtlich bis zum 21. Dezember. Besucher und Mitarbeiter des angrenzenden Landgerichtes können den Eingang weiterhin zu Fuß erreichen.

Der Fahrrad- und Stadtbusverkehr verläuft ab Donnerstag, circa 10 Uhr, wieder uneingeschränkt über den Nikolaus-Koch-Platz. Die Einbahnstraßenregelung in der Metzelstraße vom Nikolaus Koch Platz kommend wird entsprechend wieder eingerichtet.



