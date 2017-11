Kabarettmeisterschaft: Andi Ost / Andreas Thiel

TRIER. Spaß und Unterhaltung stehen am Samstag, 11. November, hoch im Kurs. Nicht nur die Narren werden dann feiern, auch in der Tufa soll es nach dem Willen der Veranstalter hoch hergehen. Um 20 Uhr treten im Großen Saal erneut zwei Kabarettisten im Kampf um die Meisterschaft gegeneinander an.

Die Quintessenz aus Musikkabarett, Stand-up-Comedy und Parodie zu einem neuen Genre vereint: Das ist Creativ-Comedy aus der Feder von Andy Ost. Geschichten aus dem Leben werden zu lebenden Geschichten, in denen seine Liebe zu Emotionen und Gefühlen aus seinem Publikum Beteiligte macht. Mit geschliffenen Wortspielen seziert die heile Welt, um sie nur einen Atemzug später wieder neu aufzubauen. Für die Offenbacher Post ist das “Ein Angriff aufs Zwerchfell”.

Der Gegner an diesem Abend heißt Andreas Thiel. Seine Bühnenprogramme spielt er in Europa und Asien. Andreas Thiel lebte auf Island und in Indien. Der Schweizer Satiriker betrachtet die Dinge aus großer Entfernung und versteht es, die kulturelle Brille zu wechseln. Dies ist die Grundlage aller seiner Politsatiren, in welchen die Politik die Eiswürfel bildet, welche den sprudelnden Cocktail aus Fantasie, Poesie und Philosophie kühlen. Kommentar der Baseler Zeitung: “Mit Humor, lehrt uns Thiel, ist alles leichter zu ertragen.“ (tr)



