Kaiser-Augustus-Orden für Johannes B. Kerner

TRIER. Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) verleiht in diesem Jahr dem Journalisten und Fernsehmoderator Johannes B. Kerner den Kaiser-Augustus-Orden. Die ATK würdigt seit 1994 mit diesem Orden bekannte Persönlichkeiten, die trotz des eigenen Erfolges diejenigen nicht vergessen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Der Kaiser-Augustus-Orden zählt zu den höchsten Auszeichnungen des Trierer Karnevals.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe begrüßt den Preisträger und das Präsidium der ATK am Samstag, 12. Januar, um 14 Uhr in der Beletage im Palais Walderdorff, Domfreihof. Dort wird sich Kerner in das Gästebuch der Stadt Trier eintragen. (tr)



