TRIER. Yoga im Stadtmuseum Simeonstift? Kam der erste Trierer aus dem Irak? In der Woche vom 24. bis 30. Juli bestimmen zwei interessante Veranstaltungen das Geschehen im Stadtmuuseum Simeonstift:

Dienstag, 25. Juli, 19:00 Uhr

Yoga im Museum

Freiluft-Yoga mit Sarasvati Devi und anschließender Museumsführung

Eintritt: € 18,- (inkl. Führung, Anmeldung erforderlich)

Sonnengruß im Stadtmuseum: In der einzigartigen Atmosphäre des Simeonstifts lädt Sarasvati Devi zum abendlichen Yoga auf dem Kreuzgang des Museums ein. Unter dem Motto “Kundalini – Die Schlangenkraft“ folgen die Teilnehmer unter musikalischer Begleitung dem Thema der Schlange, die seit jeher für Beweglichkeit, Sinnlichkeit und Klugheit steht. Anschließend beleuchtet eine Kurzführung von Christine Stolpe die Bedeutung der Schlange in Kunst und Kultur. Die Teilnahme kostet € 18,-, um Anmeldung unter 0651 718 1459 oder stadtmuseum@trier.de wird gebeten. Der Erlös der Veranstaltung kommt einem Waisenhaus in Südtunesien zu Gute.

Sonntag, 30. Juli, 11:30 Uhr

Der erste Trierer – ein Iraker?

Führung zu Migrationsgeschichte(n) mit Dr. Julia Niewind

Eintritt: € 6,-

Von jeher war Trier ein Anziehungspunkt für Menschen aus nah und fern. Angefangen beim legendären Stadtgründer Trebeta in orientalischer Tracht, über den heiligen Simeon, die “welschen” Weber, mainfränkische Baumeister, den Pariser Gründer der Trierer Porzellanmanufaktur bis hin zur italienischen Eisdielen-Dynastie. In einer Führung durch das Stadtmuseum Simeonstift stellt Dr. Julia Niewind am Sonntag ab 11:30 Uhr die verschiedenen Zuwanderer der vergangenen Jahrhunderte vor und unterstreicht deren Einfluss auf die Geschichte und Entwicklung der Stadt. (tr)



Drucken