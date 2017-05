Kammermusikkonzert in der Stiftskurie St. Paulin

TRIER. Am Dienstag, 13. Juni, 19.30 Uhr, konzertieren die beiden Cellistinnen Sonja Lehrke und Angela Simons in der Stiftskurie St. Paulin. Beim 10. Kammermusikkonzert, das seit 2013 regelmäßig in der wunderbaren Atmosphäre der Stiftskurie St. Paulin stattfindet, bringen die beiden Cellistinnen die Einzigartigkeit des Instrumentes im Zusammenspiel zum erklingen.

“Das Cello rührt auf tiefer, unergründlicher Ebene an unser Gefühl” sagt der Geiger Yehudi Menuhin. Die ‟erwachsene“ Geige, die auf eigenen Beinen zu stehen gelernt, mit ihrer großen lyrischen Qualität, ihrem einzigartigen sanft-dunklem Klang ist einzigartig. Das Instrument, das von seinem Spieler quasi mit dem ganzen Körper umarmt wird.

Angela Simons erhielt ihren ersten Cellounterricht mit acht Jahren. Sie studierte Violoncello in Leipzig und Brüssel und spielte bei den Düsseldorfer Symphonikern. Sie ist gern gesehener Gast bei Chor- und Orchesterkonzerten, spielt Rundfunkaufnahmen ein, gibt Konzerte im In- und Ausland, umrahmt Lesungen namhafter Autoren, spielte Bühnenmusik am Theater Trier und gestaltet Improvisations- und Lyrikabende.

Sonja Lehrke erhielt ihren ersten Cellounterricht im Alter von acht Jahren. Sie studierte Violoncello in Bremen, Lübeck und Hannover. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit und der gelegentlichen Mitwirkung bei Fernsehproduktionen (RTL, NDR 3, ARD) tritt sie regelmäßig solistisch sowie in kammermusikalischen Besetzungen auf.

Das Duo Céllage à deux gründeten die beiden Musikerinnen 2015 und geben seitdem regelmäßig Konzerte zu verschiedenen Anlässen. In seinem aktuellen Programm spielt das Duo Céllage à deux Werke von Georg Pilipp Telemann, Joseph Bodin de Boismortier, David Popper, Gerd Schwertberger, Carlos Gardel und Jean Barriere.

Karten für 12 EUR (erm. 6 EUR) gibt es eine halbe Stunde vor Konzertbeginn nur an der Abendkasse. Kinder unter 10 Jahren erhalten freien Eintritt. (tr)



Drucken