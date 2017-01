Kanalarbeiten in Pfalzel werden fortgesetzt

TRIER. Am Montag, 6. Februar, startet der zweite Teilabschnitt zur Sanierung der Abwasserkanäle in Pfalzel. Die Arbeiten erfolgen ausschließlich in grabenloser Technik in folgenden Straßen: Adulastraße, Am Bahndamm, Am Kändelchen, Am Stadttor, Hans-Adamy-Straße, Im Bungert, Im Flürchen, Kirchstraße, Klosterstraße, Münzstraße, Pfalzeler-Straße, Pfalzgrafenstraße, Philosophenweg, Residenzstraße, Ringstraße, Scholasterei, Steinbrückstraße und Stiftstraße.

Wegen der räumlichen Gegebenheiten kann es zu Verkehrsbehinderungen in Form von tageweisen Straßensperrungen, Stadtbusumleitungen und zeitweise zum Wegfall von Parkplätzen kommen. Darüber werden die SWT im Bedarfsfall gesondert informieren. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August 2017. Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis und stehen bei Fragen zu Baumaßnahmen unter der Rufnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)

