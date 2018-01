Karl Marx schwebt ein

TRIER. Karl Marx kommt mit dem Flugzeug aus China nach Trier. Das teilte Baudezernent Andreas Ludwig beim Pressegespräch des Stadtvorstands mit. Gemeint ist natürlich die 2,3 Tonnen schwere Bronzefigur, die die Volksrepublik China der Geburtsstadt des großen Philosophen anlässlich dessen 200. Geburtstag schenken wird.

Mitte März trifft das gewichtige Geschenk von Peking aus kommend in Frankfurt ein. Dort soll es pressewirksam von Vertretern der Stadt abgeholt und dann per Lkw nach Trier transportiert werden.

Laut Ludwig laufen aktuell die Bauarbeiten zum Bau des Sockels, auf dem der bronzene Karl Marx später stehen wird. Letzte Details habe man kürzlich mit Professor Wu Weishan in einem Telefonat klären können, so Ludwig. Bis zu seiner Aufstellung wird das Monument – inklusive Sockel ragt die Figur 5,50 Meter in den Himmel – an einer nichtöffentlichen Stelle zwischengelagert.

Die offizielle Enthüllung ist im Beisein des Künstlers, Professor Wu Weishan, für den 5. Mai vorgesehen. Dieser Tag ist der Geburtstag von Karl Marx und der Beginn des Karl-Marx-Jahres in Trier. (rl)



