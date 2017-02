Karl Marx soll die Massen mobilisieren

TRIER. Die Römerstadt befindet sich im Ausstellungsfieber. Noch nicht lange her, da befanden sich mehr als 250.000 Besucher auf den Spuren des römischen Kaisers Nero. Einige Jahre zuvor waren mehr als 350.000 Besucher zur großen Konstantin-Ausstelllung nach Trier gekommen. Und schon geht es weiter: Jetzt soll Karl Marx, der große, aber nicht von allen geliebte Sohn dieser Stadt, die Massen mobilisieren. Für den Ausstellungsbeginn im nächsten Jahr hat man sich kein beliebiges Datum ausgesucht, sondern den 5. Mai − den Geburtstag des großen Philosophen. Erste Einblicke in das kommende Geschehen gewährte eine Pressekonferenz am heutigen Dienstag.

Hatten die Organisatoren das Interesse der Medien an dieser Einladung unterschätzt? Dicht an dicht standen die Journalisten in den Räumen der Karl Max-Ausstellungsgesellschaft, als Oberbürgermeister Wolfram Leibe zusammen mit dem rheinland-pfälzischen Staatssekretär Salvatore Barbaro (Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) und Rainer Auts, dem Geschäftsführer der Karl Marx 2018 Ausstellungsgesellschaft, erste Kostproben von dem Angebot präsentierten, das die Interessenten im kommenden Jahr erwarten wird. An zwei Standorten, dem Rheinischen Landesmuseum und dem Stadtmuseum Simeonstift wird die Landesausstellung ‟Karl Marx 1818 – 1883. Leben. Werk. Zeit.” präsentiert. Als Kooperationspartner unterstützen das Museum Karl-Marx-Haus der Friedrich-Ebert-Stiftung und das bischöfliche Museum am Dom das Landesprojekt mit eigenen Ausstellungen.

So wie zuletzt bei Nero sollten die Besucher gut zu Fuß sein. Nach Auskunft von Oberbürgermeister Leibe beträgt die Ausstellungsfläche alleine im Stadtmuseum über 600 Quadratmeter, verteilt auf zwei Etagen. Noch eine Nummer größer geht es im Rheinischen Landesmuseum zu, dort stehen mehr als 1000 Quadratmeter zur Verfügung.

Doch wie präsentiert man eine solche Ausstellung publikumswirksam? ‟Die Zeiten, dass man einfach ein paar Bilder an die Wand hängt, sind endgültig vorbei‟, erklärte Wolfram Leibe und lüftete damit die ersten bis dahin gut gehüteten Geheimnisse. Um die Gestaltung der Flächen hatten sich zahlreiche namhafte Agenturen beworben. Das Büro ‟szenographie valentine koppenhöfer‟ aus Weimar bekam für seinen Wettbewerbsbeitrag den ersten Zuschlag. Das Weimarer Büro wird die Ausstellung ‟Leben. Werk. Zeit.” Im Rheinischen Landesmuseum inszenieren.

Die Arbeitsgemeinschaft der Büros ‟Bach Dolder Architekten‟ und ‟Katz Kaiser‟ aus Darmstadt erhielten den zweiten Auftrag. Ihnen obliegt es nun, im Stadtmuseum Simeonstift die Ausstellung ‟Karl Marx. Stationen eines Lebens” ins rechte Licht zu rücken. Dass man mit diesen Büros die richtigen Partner an der Seite hat, davon ist der Oberbürgermeister überzeugt: Deren kreative Ideen und die hochkarätigen Exponate werden die Ausstellung zu einem Erfolg werden lassen‟, prognostizierte er.

Was die Exponate betrifft, da glühen bereits seit einiger Zeit die Drähte hinter den Kulissen. Schließlich sollen in den modernen architektonischen Rauminszenierungen mehrere hundert Exponate aus europäischen Museen und Sammlungen in Szene gesetzt werden. Angefragt sind Gemälde und Grafiken sowie kulturhistorische Exponate wie Maschinenteile, Fahnen, originale Dokumente oder Skulpturen, die einen eindringlichen Zugang zu der Lebens- und Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts vermitteln sollen. Ein Exponat konnte der OB schon als Druck vorstellen: Das aus den Jahren 1835/1836 stammende früheste bekannte Portrait von Karl Marx, das sein Kommilitone Heinrich Rosbach anfertigte.

Das Museum Karl-Marx-Haus zeigt eine neu konzipierte Dauerausstellung und das Museum am Dom widmet sich in der Ausstellung ‟lebensWERT.Arbeit‟ den Themenfeldern Arbeitswelten und Menschenwürde in der zeitgenössischen Kunst.

Wie viele Besucher das Karl Marx-Jahr nach Trier ziehen wird, darüber wagte keiner der Anwesenden eine Prognose. Es sei schwierig, da es zu diesem Themengebiet bisher nichts Vergleichbares gebe, sagte der Staatssekretär, wagte dann doch die Hoffnung einer Zahl: ‟200.000 wären ein riesiger Erfolg!”

Bekannt sind ebenfalls bereits die Eintrittspreise: Das Kombiticket kostet 16 Euro, ermäßigt 14 Euro. Einzeltickets für das Rheinische Landesmuseum kosten zwölf (zehn) Euro und für das Stadtmuseum Simeonstift acht (sechs) Euro. (rl)

Kritik der AfD

Scharfe Kritik an der Konzeption der Ausstellung kommt derweil von der AfD. “In den beiden Sonderausstellungen zum 200. Geburtstag von Karl Marx, also auch in derjenigen, die am Dienstag Gegenstand der Pressekonferenz war, wird nach den bisherigen Planungen die Wirkungsgeschichte der marxistischen Ideologie im 20. Jahrhundert ausgeklammert. Damit wird einer Marx-Verklärung Vorschub geleistet. Dies wiederum ist eine Respektlosigkeit gegenüber den zahlreich in Rheinland-Pfalz lebenden Opfern des Kommunismus”, kritisiert Joachim Paul, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion im Mainzer Landtag.

Paul weiter: “Um den Opfern der marxistischen Ideologie eine Stimme zu geben, sollte die Landesregierung finanzielle Mittel bereitstellen, damit die in Rheinland-Pfalz beheimatete Landsmannschaft der Donaudeutschen eine Ausstellung über das Leid der Donauschwaben im kommunistischen Jugoslawien erarbeiten kann. Die Veranstaltungen anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx böten den passenden Rahmen, jährt sich doch 2018 die Auflösung der Lager des jugoslawischen Diktators Tito zum 70. Mal. In diesen Lagern des Marxisten Titos gingen 50.000 Donauschwaben – überwiegend Frauen, Kinder und Greise – elendig zu Grunde.” (tr)



