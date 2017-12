Karrieretipps für Frauen

TRIER. Um mehr Frauen zu ermutigen, eine Führungsposition im Handwerk zu übernehmen, hat das Bundesfamilienministerium eine multimediale Ausstellung mit dem Titel “Meine Zukunft: Chefin im Handwerk” initiiert, die bis 18. Januar in der Berufsbildenden Schule für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege (BBS EHS) in der Deutschherrenstraße 31 zu sehen ist. Die Roadshow porträtiert sechs erfolgreiche Handwerks-Chefinnen in Bild und Ton. Damit sollen jungen Frauen die vielfältigen und spannenden Karrierechancen in den verschiedenen Gewerken vor Augen geführt werden.

Zur Auftaktveranstaltung laden die geschäftsführende Bundesfamilienministerin, Katarina Barley, Oberbürgermeister Wolfram Leibe sowie der Präsident der Trierer Handwerkskammer, Rudi Müller, am Montag, 18. Dezember, 19 Uhr, in die BBS ein. In einem Best-Practice-Vortrag spricht die Jungunternehmerin Julia Kasper von der holzgespür-Tischlerei Kasper GmbH aus dem rheinland-pfälzischen Rhens über ihren Weg in die Chefetage sprechen. Mit einem Markt der Möglichkeiten präsentieren sich regionale Chefinnen im Handwerk sowie fachspezifische Institutionen und Netzwerkpartner. Im Anschluss bietet sich die Möglichkeit zu einem Get-together.

Die Veranstaltung wird von der städtischen Wirtschaftsförderung in Kooperation mit dem Bundesfamilienministerium, der Handwerkskammer sowie der bundesweit tätigen Gründerinnenagentur (bga) durchgeführt.

Zur besseren Planung werden Interessenten gebeten, sich vorher per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@trier.de anzumelden. (tr)



