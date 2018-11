TRIER. Die letzte Hürde zur Fusionierung der Warenhausketten Karstadt und Kaufhof ist jetzt durch die Entscheidung des Bundeskartellamtes gefallen. Am Freitag hatte die Wettbewerbsbehörde mitgeteilt, die Fusion zu genehmigen. Eine Entscheidung, so Triers CDU-Vorsitzender Max Monzel, die nun endgültig als Alarmzeichen für in Trier betroffene Arbeitnehmer, den Ein-zelhandel, die Stadtentwicklung und auch das erneut diskutierte Einzelhandelskonzept wahrgenommen werden muss.

“Ich will kein Problem herbeireden”, so Monzel, “aber es wäre töricht, die Augen vor möglichen Folgen für die derzeit drei Trierer Warenhäuser zu verschließen. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet einen Stellenabbau von 5.000 der insgesamt etwa 20.000 Stellen.”

Die großen Warenhäuser stünden, so die CDU in einer Pressemitteilung vom heutigen Freitag, “besonders beispielhaft für die riesigen Herausforderungen, die der Wandel im Einzelhandel mit sich bringt”. Der ehemalige Kaufhof-Chef Lovro Mandac habe erst kürzlich in einem Interview des Fachmagazins “Der Handel” (Ausgabe Oktober 2018) auf die Notwendigkeit eines neuen Warenhaussystems mit Hinweis auf das aus seiner Sicht schlechte Beispiel von drei Warenhäusern in Trier hingewiesen.

Die Stadt Trier, so Monzel, müsse “die weitere Entwicklung genau verfolgen und mit allen Beteiligten eng begleiten, um rechtzeitig auf verschiedene Szenarien reagieren zu können”. Die Debatte um ein eventuell neues oder erweitertes Einzelhandelskonzept einschließlich der Gutachten zu Globus müsse zudem mögliche Folgen bei den Trierer Warenhäusern mit umfassen. Die CDU fordert von der Stadtverwaltung “ein waches Auge bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen für die Zukunft der Innenstadt”. Der Einzelhandel habe in Trier sowohl für die Arbeitnehmer, die Verbraucher und Kunden, den Tourismus und die Innenstadt eine, auch im Vergleich zu anderen Städten, weit überproportionale positive Bedeutung. “Dies muss auch für die Zukunft gesichert werden”, so Monzel.

EXTRA

Die Eigentümer von Karstadt und Kaufhof, die österreichische Signa-Holding und der kanadische Handelskonzern HBC, werden die beiden Warenhausketten zusammenzuschließen. Die Karstadt-Mutter Signa soll dabei einen Anteil von 50,01 Prozent an dem neuen Ge-meinschaftsunternehmen halten, HBC 49,99 Prozent.



