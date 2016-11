Kartenverkauf für Rosa Sitzungen läuft

TRIER. Die Rosa Sitzungen gehören zu den größten Karnevalssitzungen der Großregion, und die Karten sind heiß begehrt. Heute startet ab 15 Uhr der Vorverkauf im SCHMIT-Z in der Mustorstraße 4. Nachdem etwa die Hälfte der Tickets eine Woche vorher an die Mitglieder des SCHMIT-Z e.V. ging, stehen noch genug Karten für das interessierte Publikum zur Verfügung. Der schwul-lesbische Verein organisiert zugunsten gemeinnütziger Zwecke, vor allem im Jugend-und Bildungsbereich, schon zum 16. Mal den Rosa Karneval in Trier; zum vierten Mal findet die bunte Karnevalsshow mit über 1000 Menschen pro Abend im Messepark statt. Dieses Jahr lautet das Motto: “20.000 Küsse unter dem Meer”, in Anlehnung an den literarischen Klassiker von Jules Verne.

Zum Motto: Vom Gott Poseidon der Antike über das versunkene Atlantis bis hin zu Unterwasserzivilisationen in der Zukunft: Das Leben unter dem Meer ist Quelle zahlreicher Mythen und Märchen. Bei der Kostümierung ist hier der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Der Ozean − ein Ort des Untergangs und des Todes: Tausende von Schiffen sind mit ganzen Belegschaften tragisch gekentert, ganze Dörfer und Städte im Meer versunken. Das Meer − Ursprung allen Lebens: Eine bunte vielfältige Flora und Fauna, die leider von Umweltverschmutzung bedroht ist. Engagierte Menschen wie Meeresforscher Jean-Yves Cousteau oder Greenpeace haben sie uns nähergebracht. Im Märchen von Hans Christian Andersen werden die Schmerzen der kleinen Meerjungfrau in der Literaturwissenschaft auch als Leiden der unerfüllten homosexuellen Liebe des Schriftstellers interpretiert.

Und so rufen alle Akteure der rosa Sitzung dem Publikum zu: “Liebt und küsst euch, egal ob homo, trans, bi oder hetero! Feiert alle zusammen den Rosa Karneval 2017!”

Sitzungstermine

Freitag, 17. Februar 2017; Samstag, 18. Februar 2017; Freitag, 24. Februar 2017; Samstag, 25. Februar 2017.

Vorverkauf im SCHMIT-Z, Mustorstraße 4: ab 27. November, 15 Uhr, danach jeden Dienstag und Donnerstag von 15 bis 19 Uhr, solange der Vorrat reicht.

Tickethotline 0651-6507476 (nur Dienstag/Donnerstag 18 bis 19 Uhr)

Weitere Infos zu Preisen, Sponsoring und Sitzplan unter rosasitzung.de. (tr)