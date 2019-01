Kartenverkauf – Theater Trier wieder en vogue

TRIER. An die 3.000 Tickets werden derzeit pro Woche im Theater Trier verkauft. Die Besucherzahlen liegen somit nach Rathaus-Angaben deutlich über den Vorjahren. Das zeigen aktuelle Zahlen des Theaters, die Kulturdezernent Thomas Schmitt (CDU) am Donnerstag im Steuerungsausschuss präsentierte.

Obwohl die Spielzeit 2018/19 noch längst nicht beendet ist, wurden schon 77.000 Tickets verkauft. In der Saison 2017/18 waren es im gleichen Zeitraum der Spielzeit 54.000, in der Spielzeit 2016/17 bis zu diesem Zeitpunkt 51.000. Kulturdezernent Schmitt sagt dazu: “Die Karten werden uns regelrecht aus den Händen gerissen.” Für einige Inszenierungen wie das Tanzstück “Zorbas” wurden schon Sondervorstellungen geplant; das ursprünglich im kleinen Studio-Saal laufende Stück “Sechs Tanzstunden in sechs Wochen” wurde ins Große Haus verlegt. Auch das Weihnachtsmärchen trägt zum großen Run aufs Theater bei. Den “Zauberer von Oz” haben schon an die 20.000 Zuschauer gesehen, zum größten Teil Kinder und Jugendliche.

Die gute Entwicklung spiegelt sich auch in den Budgetzahlen. Das Theater wird 2018 mit 8,5 Millionen Euro voraussichtlich mehr als 450.000 Euro weniger Zuschussbedarf von der Stadt benötigen als ursprünglich geplant. (tr)



Drucken