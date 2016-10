Katholische Büchereien – Präsent sein im Stadtteil

TRIER. Zwischen den Spielen “Monsterfalle” und “Socken zocken” und einem Regal voller bunter Bücher haben es sich Herbert Kronenberg und seine Enkelinnen Emilia (4) und Valentina (2) auf einem blauen Sofa gemütlich gemacht. Opa liest vor aus dem Bilderbuch “Einer mehr” – die beiden Mädchen lauschen gespannt. Sie sind zum ersten Mal in der Katholisch öffentlichen Bücherei (KÖB) St. Matthias in Trier. Zusammen mit den rund 160 KÖB im Bistum Trier begeht St. Matthias am Sonntag, 6. November, den Buch- und Büchereisonntag. Der Tag fällt traditionell auf den ersten Sonntag nach dem Fest des Heiligen Karl Borromäus. Er macht auf die Arbeit der Büchereien im Bistum und den Borromäusverein in Bonn aufmerksam. Die Bücherei St. Matthias lädt von 11 bis 17 Uhr zu einem Bilderbuchkino, Bücherrallye, Basteln sowie Kaffee und Kuchen ein.

“Wir wollen präsent sein im Stadtteil”, sagt Bücherei-Mitarbeiterin Bettina Hein. Der Buch- und Büchereisonntag sei eine Chance zu zeigen, dass das Buch nicht verstaubt ist und auf die Bücherei als Treffpunkt aufmerksam zu machen. “Hier treffen sich Schülerinnen und Schüler, Kindergartenkinder bringen ihre Eltern mit, lassen sich gerne vorlesen”, sagt Hein. Oder Oma und Opa begleiten die Kleinsten. “Es verbindet Generationen.” Taisha (11) stöbert mit ihrer Mutter in den Regalen und Kisten. “Klassentreffen bei Miss Braitwhistle” soll es heute sein. “Es ist cool, dass es die Bücherei gibt”, sagt Taisha. Mama Hellena Zink nutzt das Angebot regelmäßig gemeinsam mit ihren Kindern. “Ich finde es toll, meine Töchter kommen gerne – sie greifen so nicht nur auf das Internet zurück”, sagt Zink. Mit einem Ausweis können sich auch die Kleinsten an den 6.790 Bücher, Spiele, Zeitschriften, DVDs, Hörbücher und Comics bedienen. Etwa 1.500 Medien sind derzeit bei den 365 aktiven Leserinnen und Lesern im Umlauf. “Sonst hätten wir auch ein Platzproblem”, sagt Hein. Am beliebtesten ist das Bilderbuch “Der Maulwurf und der Adler” – es ist fast durchgehend im Jahr ausgeliehen. “Bilderbücher sind der Renner”, sagt Hein. Da sei man besonders gut sortiert.

Auch an diesem Nachmittag gehen einige Bilderbücher über die Theke. Das Scan-Gerät piept fast durchgehend. “Mama guck´mal”, hört man mehrmals, genauso ein leises Murmeln von der Couch. Dort spielen Amelie (9), Leni (6) und Sophia (5). “Ich komme sehr gerne hierhin, manchmal mit der Mama und manchmal mit Freundinnen”, sagt Amelie. Mit einem Baumhausbuch, einer CD und einem Film über Ritter Rost geht sie nach Hause. Auch Emilia und Valentina machen ihre erste Ausleihe. “Es ist so schön hier. Ich habe noch nie so viele Bücher auf einmal gesehen”, sagt Valentina. Sie und ihre Schwester werden wiederkommen, zum Buch- und Büchereisonntag. Opa Kronenberg habe sie bereits eingeladen, damit sie “die Faszination Buch erleben können.”

Die Kollekte in den Gottesdiensten im Bistum Trier am 5. und 6. November ist für die KÖB bestimmt. St. Matthias in der Matthiasstraße 79 in Trier ist eine von rund 160 KÖB im Bistum. Träger sind die Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften. Rund 1.200 meist ehrenamtlich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um den Betrieb – in St. Matthias sind es acht. Die Bücherei hat donnerstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von elf bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter st-matthias-trier.de und unter bistum-trier.de/buechereiarbeit. (tr)