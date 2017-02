Katholische KiTa gGmbH stellt Weichen für die Zukunft

REGION. 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 152 Einrichtungen und rund 13.000 Betreuungsplätze – so lauten die aktuellen Zahlen, die die katholische KiTa gGmbH Trier, Trägergesellschaft von katholischen Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier, zum 1. Januar 2017 vermeldet. Mit der Übernahme der Betriebsträgerschaft von weiteren 16, sich bisher noch in der Trägerschaft von Kirchengemeinden befindlichen Kindertageseinrichtungen im Bereich Trier, Birkenfeld und Bernkastel-Wittlich hat man nunmehr den Endausbau erreicht und stellt sich als größter Betriebsträger von Kindertageseinrichtungen im Einzugsgebiet der Landkreise Trier, Trier-Saarburg, Birkenfeld, Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Vulkaneifel sowie Cochem-Zell zukunftsorientiert auf.

Die Angebotsformen sind vielfältig und bedarfsorientiert. In 133 Regelgruppen, 281 geöffneten Gruppen, 124 altersgemischten Gruppen, 57 Krippengruppen, sieben integrativen Gruppen und vier Hortgruppen werden Kinder im Alter zwischen drei Monaten und vierzehn Jahren betreut. Dabei sind insbesondere die Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert worden. Zum 1. Januar sind 23,66 Prozent aller Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren vorgesehen – 4,47 Prozent sind Krippenplätze. Insgesamt 54,66 Prozent der Betreuungsplätze in den Einrichtungen der katholischen KiTa gGmbH Trier sind Ganztagsplätze – das sind rund 7.000 Plätze. Das Umsatzvolumen der gemeinnützigen Trägergesellschaft wird sich in 2017 laut Planzahlen auf voraussichtlich 116 Millionen Euro belaufen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat sich die katholische KiTa gGmbH Trier stetig weiterentwickelt sowohl im Hinblick auf die Zahl der Kindertageseinrichtungen in ihrer Betriebsträgerschaft als auch auf die qualitative Verbesserung der Dienstleistung “Erziehung, Bildung und Betreuung” der ihr anvertrauten Kinder. Gemeinsam mit den Schwestergesellschaften sind ist die KiTa gGmbH Trier einer der ersten Träger, der die Qualitätsempfehlungen für Kindertageseinrichtungen des Landes auf den Weg gebracht hat und durch ein wertorientiertes Qualitätsmanagementsystem bestätigt ist.

Auch stellt sich der Träger der Herausforderung, in den Kindertagesstätten umfassende Integrations-Lösungen für Familien mit Fluchterfahrung zu realisieren. Derzeit werden 301 Kinder mit Fluchterfahrung in 98 Einrichtungen betreut. Dabei ist es durch kontinuierliche Fortbildung und Netzwerkarbeit nach innen (Ressourcen der Mitarbeiter/innen) und außen (Netzwerke Kirchengemeinde, Ortsgemeinde) gelungen, die Kindertagesstätten der katholischen KiTa gGmbH Trier als Ort für gelingende Integration/Inklusion von Familien mit Fluchterfahrung zu etablieren.

Als ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe unterstützt die katholische KiTa gGmbH Trier die Jugendämter bei der Verwirklichung des gesetzlichen Auftrags: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Die Kindertagesstätten verstehen sich als familienergänzende Einrichtungen mit dem Ziel, die Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen zu fördern.

Gesellschafter der katholischen KiTa gGmbH Trier mit Stimme und Sitz in der Gesellschafterversammlung sind das Bistum Trier (Mehrheitsgesellschafter) und die Kirchengemeinden, die die Betriebsträgerschaft ihrer Kindertageseinrichtung an die katholische KiTa gGmbH Trier übertragen haben (Mitgesellschafter). (tr)

