Katja Riemann kommt statt Maria Schrader nach Trier

TRIER. Eigentlich wollte Maria Schrader zum Mosel Musikfestival kommen. Geplant war, dass sie die Lesung beim Konzert “Landschaften – Hommage à Roger Willemsen“ am Samstag, 14. September, 20 Uhr, im Tagungszentrum der IHK Trier in der Herzogenbuscher Straße übernimmt. Allerdings musste die Künstlerin wegen Terminverschiebungen bei Dreharbeiten zu einem neuen Film passen. Dem Mosel Musikfestival ist es jedoch gelungen, eine andere namhafte Künstlerin zu verpflichten: Katja Riemann.

Katja Riemann gehört fraglos zu den prominentesten deutschen Schauspielerinnen. Geboren und aufgewachsen bei Bremen, studierte sie zeitgenössischen Tanz und Schauspiel in Hamburg, Hannover und München. 1987 führte ihr erstes Theater-Engagement an die Münchener Kammerspiele. Anschließend debütierte sie am Berliner Schillertheater.

Bekannt und berühmt wurde sie durch zahllose Rollen bei Film und Fernsehen, wie 1987 in Peter Beauvais’ “Sommer in Lesmona“, für den sie den Adolf-Grimme-Preis erhielt. Katja Riemann erhielt dreimal den Deutschen und dreimal den Bayrischen Filmpreis, wurde mit dem Ernst Lubitsch Preis sowie mit dem Bambi und der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Für ihre Hauptrolle in Margarethe von Trotta’s Film “Rosenstrasse“ erhielt sie 2003 den goldenen Löwen von Venedig und für den Soundtrack zum Film “Bandits“, den sie gemeinsam mit Jasmin Tabatabai und Nicolette Krebitz geschrieben hat, 1997 die Goldene Schallplatte.

Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. (tr)



