Katz-Theater spielt “Dezember in der Eifel”

TRIER. Vom 30. September (Premiere) an spielt das Katz-Theater in der Tufa das Erfolgsstück des Autors Tracy Letts: “Eine Familie − August in Osage County”, das 2008 mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnet wurde und 2013 mit Starbesetzung verfilmt wurde. Allerdings verlagern das Katz-Theater die Szenerie von der Einöde Amerikas in die Vulkaneifel.

“August: Osage County” heißt der unterhaltsamste Scherbenhaufen der Theatergeschichte im Original. Mit bitterem Humor zeichnet Autor Tracy Letts den Niedergang eines Familienclans nach; das tragikomische Familienepos wurde 2008 mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnet und 2013 mit Starbesetzung verfilmt.

Das Katz-Theater verlegt die Szenerie von der Einöde Amerikas in die Eifel, so dass der Titel treffender lautet: “Dezember in der Eifel”.

Dezember, feuchte Kälte, ein ehemals stattliches Bauernhaus irgendwo in der von Wolken verhangenen Vulkaneifel: Gerhard Scholtes, früher Schriftsteller und Hochschullehrer, jetzt Vollzeitalkoholiker, ist spurlos verschwunden. Seine Frau Viola bleibt alleine zurück – mit ihrer Krebserkrankung, ihrer Tablettensucht und mit der polnischen Haushaltshilfe Ewa, die das Familienoberhaupt kurz vor seinem Verschwinden ins Haus geholt hat.

Um der Mutter in dieser Situation beizustehen, trudelt nach und nach die Familie ein. Doch das Familientreffen gerät aus den Fugen und wird zum Schlachtfeld familiärer Konflikte. Die innerfamiliären Schäden, Verletzungen, Lügen und Abhängigkeiten sind längst nicht mehr zu kaschieren und brechen sich bei der ersten Gelegenheit in hinreißenden Streit-Dialogen bahn. So gerät das Treffen unter der verbalen Terrorherrschaft der Mutter sehr bald zum Psychokrieg, in dem unter Alkohol-und Drogeneinfluss Lebenslügen kollabieren und Geheimnisse ans Licht gezerrt werden.

Eintrittspreise im VVK: 8/10 Euro, Abendkasse: 11/13 Euro; Tickets bei ticket-regional.de; Tufa Trier, kleiner Saal. (tr)

Termine

SA: 30.09. 19.30 Uhr

So: 01.10. 17.00 Uhr

SA: 14.10. 19.30 Uhr

SO: 15.10. 17.00 Uhr

SA: 21.10. 19.30 Uhr

SO: 29.10. 17.00 Uhr



Drucken