Kein Sprachgenie, nirgends

Trier hat in den vergangenen Jahren kulturell an Boden verloren, lebt von der Substanz. Soll die Stadt zur Marke werden, braucht es jetzt große Würfe. Personell bei der Nachfolge von Thomas Egger, aber auch strukturell beim Zuschnitt seines ehemaligen Wirkungskreises: Aus dem thematischen Gemischtwarenladens muss ein Zukunftsdezernat werden. Ein Kommentar von Martin Eich

Die scheidende Kulturdezernentin sparte nicht mit Kritik an ihrer Partei. Sechs Jahre sei sie in Bochum gegen Wände gelaufen, die SPD habe generell mit “kulturpolitischer Programmatik und Praxis ihre Probleme”, gab Ute Canaris zu Protokoll. Ihre parteilose Kölner Kollegin Kathinka Dittrich, die wenige Wochen zuvor die eigene Demission angekündigt hatte und einst auf SPD-Ticket ins Amt gekommen war, wollte da angesichts ihrer Erfahrungen nicht widersprechen: “Für diese Hü- und Hott-Politik kann man nicht die Verantwortung übernehmen. Ich kann den Kulturleuten nicht mehr in die Augen schauen und nicht mehr in den Spiegel. Da bin ich zurückgetreten.” Das war 1998, das Interview mit den beiden Kulturpolitikerinnen erschien im Branchenblatt Theater heute, und was es beinahe zwei Jahrzehnte später so lesenswert macht, ist eine gedankliche Spielerei: Wie würde Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe heute die Fragen des Redakteurs beantworten?

Denn die Parallelen zwischen ihm, Dittrich und Canaris sind offenkundig: Quereinsteiger, hoch befähigt, ständig ausgebremst. Zuletzt konnte Leibe dies erfahren, als die Stadtratsfraktionen in dieser Woche seinen Vorschlag eines bei ihm angesiedelten Kulturmanagers ablehnten. Statt eines Fachmanns mit klar umrissenem Aufgabenbereich soll es jetzt, sofern sich nichts ändert, wieder ein Universalgenie sein, ein Thomas-Egger-Revial, eine eierlegende Wollmilchsau. Frei nach Theodor Heuss: Na, dann sucht mal schön!

Kulturdezernent muss Transmissionsriemen sein

Bereits jetzt wird an privaten und parteipolitischen Ausfallstellungen gearbeitet. Es ist kleinkariert, gebetsmühlenartig alte Versäumnisse aufzulisten, sie wie einen stumpfen Gegenstand mit dem Habitus moralischer und intellektueller Überlegenheit vor sich herzutragen. Auch Politiker, zumal ehrenamtliche, haben den Anspruch auf Fehlbarkeit und damit Resozialisierung. Unbedingt geboten ist der Verweis auf die Vergangenheit aber immer dann, wenn Verursacher (auch mittelbare) zu Heilsbringern werden wollen. Dann muss die Frage lauten: War da was?

Die Antwort ist eindeutig: Ja, da war was. Fraktionen hatten geschlossen ihren Daseinszweck als politische Prätorianergarde Karl M. Sibelius’ fehlinterpretiert, Stadträte und kulturpolitische Sprecher seine einfallslosen Spielpläne abgenickt, leere Reihen achselzuckend zur Kenntnis genommen, die Verwandlung des Theaters in eine Ich-AG beklatscht, fragwürdige und später gerichtlich korrigierte Personalentscheidungen widerspruchslos begleitet, sich noch mit dem Intendanten demonstrativ solidarisch erklärt und lachend auf Fotos ablichten lassen, als dem Publikum und manchem Theatermitarbeiter längst nicht mehr danach war. Embedded Politics. Mancher, der sich jetzt als Lösung empfiehlt oder empfehlen lässt, war kürzlich noch Teil des Problems. Und sagt: Ganz schlimm, was da passiert ist, aber mit mir wird künftig alles anders, alles besser. Wirklich. Also, wirklich jetzt. Ehrlich. GroßesHandaufsHerzIndianerehrenwort.

Zweifel sind nicht nur erlaubt, sondern unvermeidlich. Der Kulturdezernent ist die anspruchsvollste, weil genuin widersprüchlichste Figur im kommunalpolitischen Personaltableau. Er muss drei Sprachen sprechen: eine Verwaltungssprache, eine politische Sprache und eine Kultursprache. Zuerst und vor allem ist er Auflöser des eigentlich nicht auflösbaren Grunddissens zwischen dem Künstler – der ein absoluter Charakter ist und sein muss – und dem Zoon Politikon Aristoteles’: dem Mandatsträger und Bürger, die in einer Demokratie jeder Absolutheit entsagen und konsensfähig sein muss. Im engen Verbandsflug bewegen sich Politik und Kultur nur, wenn es unkontrolliert dem Boden entgegen geht; ihre Verführbarkeit wirkt aber wechsel-, weil gegenseitig. Egger und Sibelius haben das erfahren müssen. “Je näher sich Macht und Theater in der DDR räumlich kamen, desto mehr entfernten sie sich inhaltlich und ideell”, schrieb ich vor drei Jahren in der ZEIT, und nicht anders war es in Trier.

Als Wanderer zwischen den Welten muss der Kulturdezernent vielmehr ein Transmissionsriemen sein, der Kreativität ermöglicht, aber dort, wo sie mit unverantwortlichen Kostenrisiken einhergeht, auch kanalisiert und eindämmt: Der Philosoph Krates von Theben konnte anlässlich seines 40. Geburtstages, 325 v. Chr. dürfte es wahrscheinlich gewesen sein, das eigene Vermögen auf dem Marktplatz seiner Heimatstadt verstreuen, weil er nur noch leben wollte – Intendanten muss dies von Dezernenten mitunter verständnisvoll, aber bestimmt versagt werden. Solche polyglotten, präferenzlosen, realitätsverbundenen Quer- und Synchronbegabungen sind selten. Mit Blick auf den Trierer Stadtrat gilt derzeit: Kein Sprachgenie, nirgends.

Es braucht einen starken Kulturdezernenten

Dieser Mangel taugt zum systemischen Symptom. “Es gibt in vielen kommunalen Räten wie auch in den Landesparlamenten immer weniger fachkundige Kulturpolitiker”, sagt Klaus Hebborn, Kulturderzernent des Deutschen Städtetages. In Frankfurt − wo es nach den Millionenstädten Berlin, Hamburg und München den höchsten deutschen Pro-Kopf-Kulturetat nebst zugehörigem Apparat zu verwalten gibt – haben nicht nur Union und SPD daraus längst die Konsequenzen gezogen; bei den Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung ist es zum Statussymbol geworden, Experten zu holen. Seit 2006 amtierte mit dem von der CDU nominierten Felix Semmelroth ein Literaturprofessor als Kulturdezernent; ihn löste nach der Kommunalwahl im vergangenen Jahr Ina Hartwig ab, die von den Sozialdemokraten vorgeschlagen wurde und zuvor als Feuilletonistin für ZEIT und Süddeutsche Zeitung schrieb. Bis auf weiteres haben diese politikfernen Besetzungen noch nicht zum Zusammenbruch des Frankfurter Kulturlebens geführt. Im Gegenteil: Nach Semmelroth ist auch die Ex-Kollegin gemäß dem, was bislang bekannt wurde, ihren Aufgaben vortrefflich gewachsen.

Zwei Glücksfälle, die beide weder der künstlerischen noch der politischen Sphäre entstammen und deshalb zum wandelnden Vermittlungsausschuss werden konnten. Am Main kam zusammen, was zusammengehört. An der Mosel zwingt die Konkursmasse Thomas Eggers, ein thematischer Gemischtwarenladen sui generis, dagegen zusammen, was nicht zusammenpassen kann. Auch nicht mental: Ordnung und Sicherheit sind auf die Einhaltung von Normen gerichtet, Kultur auf deren Ausdehnung und Ablösung. Ein Dezernent, der in sich diesen Antagonismus auflöst, wird sich kaum finden lassen. Die strukturelle Überdehnung des Dezernats – der zugleich eine Verwässerung tradierter Verantwortungs- und Politikfelder immanent ist – muss damit zwangsläufig zur Vernachlässigung eines der beiden Kernbereiche führen.

Das kann sich Trier nicht leisten. Wer jetzt, nachdem es keinen Kulturmanager geben soll, das Dezernat nicht aufsplittet, wird gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen nicht gerecht. Mit einem starken Kulturdezernat ist nichts gewonnen; es braucht einen starken Kulturdezernenten. “Der Mann macht die Dienststelle”, wusste schon Freiherr vom und zum Stein, preußischer Verwaltungsreformer und Spiritus Rector aller modernen Kommunalverfassungen.

Die Versäumnisse der Vergangenheit mahnen dieses Spezialisierung an. Kulturell zehrt die Stadt seit Jahren von der Substanz, hat sich einer irritierenden, bleiernden Selbstgenügsamkeit ergeben. Das Mosel Musikfestival entfaltet bestenfalls regionale Strahlkraft und findet unter kompletter Missachtung des überregionalen Feuilletons statt, während die SWR-Festspiele in Schwetzingen selbst für die Neue Zürcher Zeitung zum Pflichttermin geworden sind; das Theater war schon vor Sibelius weder Hochstätte der Bühnenkunst noch Sehnsuchtsort; lange vorbei sind die Zeiten, als man bei den Antikenfestspielen mit Stephanie Eidt sogar eine der besten deutschen Schaupielerinnen in Trier sehen konnte.

Keine zweitbeste Lösung für Trier

Der 2013 von Thomas Egger vorgelegte Entwurf “Kulturleitbild 2025” wies auch keinen Weg aus der selbstverschuldeten Misere; der gleichlautende Anspruch erschöpfte sich bereits in der Behauptung. Auf acht Seiten enthält das Fragment kaum mehr als eine Aufzählung von Allgemeinplätzen und Leerformeln, die das Vorwort einleitende Frage “Wozu dieses Papier?” stellt sich tatsächlich während jeder Sekunde der Lektüre. Was soll man von einem Konzept halten, das im Abschnitt “Kulturelles Erbe” nahezu ausschließlich denkmalpflegerische Aspekte behandelt, Tradition und Geschichte folglich baulich-materiell und nicht geistig-ideell definiert? Wer erforschen will, warum Trier beim seit 2006 alljährlich vergebenen Kulturmarken-Award im Gegensatz zu gleichgroßen und sogar kleineren Kommunen in der Kategorie “Stadtmarke” bislang nicht einmal in die Auswahl kam, sei dieser Befund als Anknüpfungstatsache empfohlen.

Statt altem Stückwerk braucht Trier ein neues Zukunftsdezernat, das die wesensverwandten Bereiche Schule, Tourismus und Kultur zusammenführt, mehr Drittmitteln einwirbt und verwaltet und somit den städtischen Etat entlastet. Eines, dessen Leitung über die drei unabdingbaren und nicht umgangssprachlich gemeinten KO-Faktoren jedes Kulturdezernenten − Kontakte, Kompetenz, Konzepte – verfügt und diese Trias in Autorität transformiert, um damit konziliant, aber klar zu führen. Denn für den Kulturbetrieb allgemein gilt das, was Harry Buckwitz, später Präsident der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, 1951 anlässlich seiner Antrittsrede als Generalintendant der Bühnen Frankfurt über das Theater sagte: “Lassen sie uns alles repräsentative Gehabe verabscheuen, lassen sie uns die Imposanz arrivierter Theaterkoryphäen lächerlich machen, aber lassen sie uns überzeugt sein, dass ein Theaterbetrieb autoritär geführt sein muss, das heißt, dass es klar abgegrenzte Verantwortungsbereiche geben muss, die in einem bestimmten Anordnungsverhältnis zueinander stehen.”

Für Trier darf es keine zweitbeste Lösung geben. Dringliche Aufgaben türmen sich: Die Existenz des Theaters hängt an einem seidenen Faden, der sich immer mehr ausdünnt; andere Kommunen hatten die Bedeutung des Kultursektors erkannt und sich schon als Marke positioniert, als man an der Mosel noch glaubte, Herausforderungen personeller und inhaltlicher Art mit parteipolitischer Gesäßgeographie begegnen zu können; die marode Bausubstanz diverser Kulturinstitutionen erfordert eine Bündelung aller Kapazitäten und damit inhaltlich-konzeptionelle Frontbegradigungen, die längst überfällig sind.

Sisyphos, hat Albert Camus einst in einem Essay geschrieben, müsse man sich als glücklichen Menschen vorstellen. Der Tyrannei ewiger Wiederholung unterworfen, sei er ganz Aufgabe und Streben. Oberbürgermeister Leibe hat über Monate hinweg die von Egger und Sibelius verschuldeten Trümmerlandschaften nicht nur vermessen, sondern abräumen und dabei manchen Felsblock über den Gipfel stemmen müssen. Es ist ihm zu gönnen, dass er nicht zum Wiedergänger Sisyhos’ wird. Selbst dann, wenn Camus recht haben sollten: Biologen haben herausgefunden, dass zu viele Glückshormone auch schmerzen können.

Drucken