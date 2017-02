Kein Unfall, sondern Raub?

TRIER. Die Meldung über eine hilflosen Mann in der Trierer Treviripassage am 12. Februar hat sich nach den Ermittlungen der Polizei als möglicher Raubdelikt heraus. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 2.45 Uhr am Sonntagmorgen, 12. Februar, wurde ein Zeuge auf einen 26-jährigen Mann im Bereich der Trevirispassage aufmerksam. Der ihm unbekannte Mann wirkte stark benommen und wies verschiedene Verletzungen im Gesicht und an der Hand auf. Der Zeuge informierte die Polizei. Der 26-Jährige war zu diesem Zeitpunkt nicht vernehmungsfähig und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach den neuen Erkenntnissen aufgrund der späteren Angaben des Betroffenen dürfte der 26-Jährige überfallen worden sein. Die Täter raubten seine Geldbörse samt EC-Karte. Sie hoben noch in der Tatnacht um 2.33 Uhr einen vierstelligen Bargeldbetrag bei einer Bankfiliale in der Jacobstraße, beziehungsweise in der Bahnhofstraße ab.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wer hat den Raub im Bereich der der Rindertanzstraße / Simeonstiftsplatz beobachtet? Wer war zufällig gegen 2.33 Uhr in einer Bankfiliale in der Jacobstraße und/oder in der Bahnhofstraße und hat möglicherweise den oder die Täter gesehen?

Hinweise werden erbeten an die Kripo in Trier – Telefon: 0651/9779-2256. (tr)



