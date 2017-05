Keine Chance für Radar-Warnschilder

TRIER. Wenn es um die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung geht, ist schnell von ‟Abzocke‟ die Rede. Dezernent Thomas Schmitt aber weiß: ‟Die Einnahmen sind hier deutlich zurückgegangen, die Autofahrer haben sich auf die Überwachung eingestellt und das Fahrtempo angepasst. Deshalb konzentrieren wir uns nun vor allem auf Tempo 30-Zonen, Schulen und Kindergärten.”

Anlass für diese Aussage war ein Antrag der UBT, den Christiane Probst eingebracht hatte. In diesem Antrag hatte sie zwei Forderungen aufgestellt: Schilder an den Einfahrtstraßen der Stadt, die auf die Geschwindigkeitsüberwachung hinweisen, sowie eine Statistik, die die Kommunen ausweisen soll, aus denen die Verkehrssünder kommen. Die Schilder sollen nach Ansicht der UBT vor allem Besucher der Römerstadt über die Geschwindigkeitsüberwachung informieren und sich so mäßigend auf das Tempo auswirken.

Am Anfang blieben die Gemüter noch ruhig. Wenn’s denn der Sache diene, unterstütze die CDU den Antrag mit den Schildern, signalisierte Thomas Albrecht. Probleme aber hatte der Jurist mit der Statistik. In der Sache hatte er beim zuständigen Amt nachgefragt und erfahren, dass es derzeit noch keine Software gibt, die das zu leisten vermag. Würde der Rat aber darauf bestehen, könne eine solche Statistik nur mit sehr großem Zeitaufwand manuell erstellt werden. Darin sah Albrecht keinen Sinn, zumal sich aus einer solchen Statistik auch kein Nutzen ergebe. Weshalb er für die CDU beantragte, über den Antrag in zwei getrennten Abstimmungen zu befinden.

Ablehnung auf breiter Front erfuhr der Antrag bei SPD und Grünen. Während Rainer Lehnart (SPD) sich für so wenig Schilder wie möglich aussprach und den Sinn des Antrag zu ergründen suchte, sprach Richard Leuckefeld (Grüne) gar von einer Drohkulisse, die angesichts des nur kleinen Überwachungsteams nicht zu rechtfertigen sei. Michael Frisch (MdL) dagegen signalisierte für die AfD Zustimmung gegenüber diesem Antrag, sprach sich allerdings dagegen aus, dass nur an Gefahrenstellen geblitzt werde. Er sei gespannt auf die nächste Statistik, die Auskunft über Standorte und Ergebnisse vermittle.

Eine klare Ab- und Aussage kam sodann von der FDP. Ratsfrau Katharina Hassler vermochte den Sinn der Warnschilder nicht zu erkennen: ‟Es gibt überall eine eindeutige Beschilderung. Wer die nicht beachtet und zu schnell fährt, muss für sein Handeln die Konsequenzen tragen.” Auch den tieferen Sinn der geforderten Statistikvermochte sie nicht zu erkennen: ‟Was wollen Sie damit erreichen?” fragte sie an die Adresse von Christiane Probst. Was Richard Leuckefeld zu der Vermutung veranlasste, die UBT wolle möglicherweise in den umliegenden Ortschaften verkehrserzieherische Maßnahmen starten.

Bevor Christine Probst (UBT) darauf antworten konnte, machte Dunja Henseler mit ihrer Ablehnung noch die Position der Piraten fest. Und dann war Christiane Probst nochmal am Zug. Sie fühlte sich von Teilen des Rates nicht ernst genommen, versuchte noch einmal für ihren Antrag zu werden. Vergeblich. Der Rat stimmte über beide Teile des Antrags getrennt ab. Und beide wurden mehrheitlich abgelehnt. (rl)



