Keine Gewalt – Politik ist extrem gefordert

TRIER. Zu einem Informationsaustausch haben sich die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Ingeborg Sahler-Fesel und Sven Teuber mit Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Institutionen getroffen. Anlass war der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen.

An der Gesprächsrunde nahmen insgesamt 15 Vertreter unterschiedlicher Institutionen teil. Unter anderem waren Vertreterinnen von Pro Familia, dem Sozialdienst katholischer Frauen, Terre des Femmes, der Interventionsstelle oder dem Frauennotruf sowie der Stadtverwaltung an der Diskussion beteiligt. Beide SPD Politiker sahen diese Runde als Auftakt, um kontinuierlich im Dialog zu bleiben. Denn der Bedarf sei leider groß, so Sahler-Fesel, wie man an den erstmals breit erhobenen Zahlen erkenne, die vom Bundesfamilienministerium und Bundeskriminalamt für das Jahr 2015 erhoben wurden. Diese Statistik weise nicht nur physische Gewalt, sondern auch psychische Gewalt aus, die viele Opfer fordere. Ausweislich der aktuell veröffentlichten Zahlen wurden 127.457 Personen durch ihre Partner oder Ex-Partner Opfer von Mord und Totschlag, Körperverletzungen, Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Bedrohung und Stalking. 82 Prozent der Opfer sind danach Frauen. Fast die Hälfte von ihnen lebte zum Tatzeitpunkt mit dem Täter in einem Haushalt.

‟Gewalt gegen Frauen hat viele Facetten und viele Opfer. Dies habe ich an diesem Tag eindrücklich aufgezeigt bekommen und bin dankbar, dass diese Institutionen im Opfer- und Täterschutz nachhaltige Arbeit leisten“, sagte Sven Teuber in einem ersten Resümee. Die Eindrücke aus dieser ersten Gesprächsrunde werden nun verarbeitet und dann in konkrete Handlungsaufträge für die Politik umgewandelt.Die Dunkelziffer ist noch immer sehr groß, weil sich viele nicht trauen bzw. nicht die Möglichkeiten sehen, sich aus dem Druck zu befreien“, stellt Teuber besorgt fest. „Hier ist die Politik extrem gefordert“, nimmt der Sozialdemokrat die Aufgabe sehr ernst.

In der Diskussion wurde als neue Herausforderung der täglichen Arbeit die Begegnung mit der Problematik im Rahmen der Integration von geflüchteten Menschen und den kulturellen Unterschieden identifiziert. Oftmals spiele hierbei die Sprachbarriere eine enorme Rolle. Es mangele an Dolmetschern und finanziellen Ressourcen oder auch an spezifizierten Anwälten. ‟Die SPD wird sich den Herausforderungen weiter annehmen, um auf der bereits sehr erfolgreichen Arbeit aufzubauen. Dabei ist zu betonen, dass die Stadt Trier und das Land finanziell enorme Anstrengungen unternehmen, die wir uns anteilig auch lange vom Landkreis Trier-Saarburg wünschen. Inhaltlich stehen dabei für mich Fragen des Wohnraums für Schutzsuchende, Möglichkeiten der Prävention etwa in Schulen oder auch eine weitere Enttabuisierung dieses Themas in der Gesellschaft zentral an“, führte Teuber aus. (tr)