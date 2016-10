Keine Krebsgefahr auf Trierer Kunstrasenplätzen

TRIER. In den Niederlanden geht die Angst um. Wissenschaftler warnen dort vor krebserregenden Stoffen auf Kunstrasenplätzen. Eine Sorge, die man in Deutschland nicht auf die leichte Schulter nimmt. Doch es gibt bereits eine Entwarnung zu dem Thema. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat dem reporter auf Anfrage mitgeteilt, dass auf deutschen Kunstrasenplätzen unbesorgt gespielt werden kann.

In der vergangenen Woche hatte ein Beitrag des SWR für Aufregung in der Region gesorgt. In den Niederlanden seien mehr als 30 Fußballspiele wegen möglicher Krebsgefahr abgesagt worden, hatte der Sender mitgeteilt. Grund: Alle Spiele hätten auf Kunstrasenplätzen stattfinden sollen. Wissenschaftler hatten zuvor im niederländischen Fernsehen die Auffassung vertreten, dass das Gummi-Granulat auf den Feldern möglicherweise krebserregende Stoffe enthalte. Dutzende von Amateurvereinen hatten daraufhin beschlossen, vorerst die Spielfelder nicht zu benutzen, so der SWR.

Dem DFB ist dieser Sachverhalt bekannt. Lars Maylandt vom Fußballverband Rheinland gegenüber dem reporter: ‟Die Medienberichte über die angeblich krebserregende Wirkung von Granulat auf Kunstrasenplätzen bezogen sich exklusiv auf eine möglicherweise in Granulaten vorkommende Stoffgruppe, nämlich die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK). Diese PAK können in geringen Mengen in Granulaten, die auf der Basis von recycelten Autoreifen hergestellt werden, gefunden werden. Eine Krebswirkung konnte bis dato in der Forschung noch nicht nachgewiesen werden und ist umstritten. Eine Sperrung von Kunstrasenplätzen mit dieser Art von Granulat wäre daher unangemessen.” Um aber allen Eventualitäten vorzubeugen empfehle der Deutsche Fußball-Bund den Vereinen bereits seit 2006 beim Bau von Kunstrasenplätzen Neu-Gummi zu verwenden.

Auch die Stadt Trier hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Sportdezernent Andreas Ludwig: ‟Aufgrund einer anderen Systembauweise besitzen die niederländischen Plätze im Gegensatz zu den in Deutschland gebauten Anlagen in der Regel keine elastischen Unterbauten und benötigen daher deutlich mehr Granulat als Einfüllmaterial. Aus Kostengründen wird in den Niederlanden deshalb überwiegend das günstigere SBR-Granulat verfüllt, das unter anderem aus gebrauchten Autoreifen gewonnen wird. Davon werden etwa 18 – 20 kg/m² eingesetzt.”

In Deutschland setze man dagegen auf elastisches Granulat aus EPDM, einem synthetischen Kautschuk, das ohne das Material von Alt-Reifen auskomme. Von diesem Granulat werden laut Ludwig vier bis fünf kg/m² benötigt.

Fazit: Für die Trierer Kunstrasenplätze in Tarforst, im Moselstadion und demnächst in Zewen sehen der Sportdezernent wie auch der DFB deshalb keinen Grund zur Besorgnis. (rl)