Keine medizinischen Altersuntersuchungen

TRIER. Eine klare Abfuhr erteilten alle Fraktionen im Stadtrat einem Antrag der AfD. Die Fraktion dieser Partei hatte medizinische Altersuntersuchungen bei minderjährigen unbegleiteten Ausländern durch das Jugendamt gefordert.

Gerade weil der größte Teil der unbegleiteten Ausländer bei der Einreise ein Alter von 16-18 Jahren angegeben würde, seien medizinische Altersuntersuchungen unerlässlich, um den Status der ausländischen Personen und ihre Leistungsansprüche zu klären, argumentierte Ratsmitglied und MdL Michael Frisch.

Ergänzend zum bisherigen Verfahren der “qualifizierten Inaugenscheinnahmen“ solle das Jugendamt deshalb bei allen Personen dieser Gruppe, die dem Kindesalter entwachsen sind und deren Alter nicht durch Ausweispapiere belegbar sei, die entsprechenden Untersuchungen gemäß dem aktuellen Entwicklungsstand der forensischen Altersdiagnostik veranlassen, so die Forderung. Gleichzeitig stellte der Fraktionsvorsitzende die Behauptung in den Raum, Bürgermeisterin Angelika Birk habe in der Vergangenheit eine medizinische Untersuchung der Jugendlichen verhindert, obwohl der Gesetzgeber dies klar vorschreibe.

Dem trat Jugendamtsleiter Carsten Lang entschieden entgegen. Selbstverständlich halte man sich an die gesetzlichen Vorgaben, die drei Stufen vorsehen: “Erst kommt die Einsicht in die Papiere; falls die nicht vorhanden sind, folgt die qualifizierte Inaugenscheinnahme und als letztes die medizinische Untersuchung in Zusammenarbeit mit Ärzten.” Als Schwerpunktjugendamt arbeite man eng mit 14 weiteren in Rheinland-Pfalz zusammen und verfüge über eine große Erfahrung bei diesem Thema, betonte der Amtsleiter.

Und dann meldete sich im Namen aller übrigen Fraktionen und vertretenen Parteien die CDU-Frau Jutta Albrecht. Man müsse das Augenmaß behalten, sagte sie scharf. Und nein, niemand aus dem Rat werde diesem Antrag zustimmen, sondern man werde ihn geschlossen ablehnen. In aller Entschiedenheit stelle sich der Rat vor das Trierer Jugendamt und dessen Amtsleiter Carsten Lang, dem man eine gute Arbeit attestiere. Anders als die AfD gehe man nicht davon aus, dass junge Menschen unter dem Einsatz ihres Lebens ihre Heimat, ihre Familie und ihren Kulturkreis zurücklassen und nach Deutschland kommen, nur um sich hier Vorteile zu erschleichen. Dieser Antrag sei populistisch und müsse deshalb abgelehnt werden. Was die anwesenden Ratsmitglieder gegen die beiden AfD-Stimmen bei der anschließenden Abstimmung auch unisono taten. (rl)



