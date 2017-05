Keine Zwischenfälle bei dem Gelöbnis

TRIER. Die CDU Trier steht hinter dem öffentlichen Bundeswehrgelöbnis, das am heutigen 24. Mai in den Kaiserthermen stattgefunden hat. Das teilte der stellvertretende Kreisvorsitzende Thorsten Wollscheid in einer Pressemitteilung mit. Zu der Veranstaltung kamen nach Angaben der Polizei rund 500 Teilnehmer und zwischen 50 – 70 Demonstranten.

Anlass für die Wortmeldung Wollscheids war eine Demonstration, zu der neben der AG Frieden auch die Linken im Vorfeld aufgerufen hatten. Wollscheid erinnert daran, dass am 12. November 1955 die ersten 101 Freiwilligen vereidigt wurden. Nach der Aussetzung der Wehrpflicht sei die Bundeswehr nun eine Freiwilligen Armee mit über 178.000 Frauen und Männer. Sie hätten sich dazu verpflichtet, die freie demokratische Grundordnung zu behüten und zu beschützen. ‟Die Soldaten stehen dafür ein, die deutsche Souveränität und territoriale Unversehrtheit zu verteidigen und die Bürgerinnen und Bürger sowie die Staatsbürger unserer Verbündeten zu schützen.” Durch 15 Missionen im Ausland bemühe sich die Bundeswehr auch international Sicherheit und Stabilität aufrechtzuerhalten und zu fördern.

Neben den militärischen Aufgaben leiste die Bundeswehr auch humanitäre Not-und Katastrophenhilfe. Wollscheid erinnert daran, dass die Soldatinnen und Soldaten während der Flüchtlingskrise 2015 einen großen Beitrag geleistet haben, um die Gemeinden bei der Versorgung der Flüchtlinge zu entlasten. ‟Wir können diesen mangelnden Respekt vor dem Einsatz unser Soldaten nicht nachvollziehen. Der Soldatenberuf ist kein Beruf wie jeder andere. Umso mehr stehen wir als CDU Trier dankbar und solidarisch hinter unseren Soldaten und deren Angehörigen“, so Wollscheid.

Im Gespräch mit dem reporter äußerte sich Polizeidirektor Ralf Krämer zufrieden mit dem Ablauf der Vereidigung, bei der es seinen Worten zufolge zu keinen Zwischenfällen kam. Möglicherweise sei es dem Wochentag geschuldet gewesen, dass sich sowohl die Zahl der Teilnehmer wie auch die der Demonstranten in Grenzen gehalten habe. Lobende Worte hatte Krämer für Markus Pflüger von der AG Frieden. Alle im Vorfeld erfolgten Absprachen seien korrekt eingehalten worden. Im Einsatz waren rund 70 Polizisten. (tr)



Drucken