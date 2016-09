Keratokonus: Wenn die Hornhaut sich verändert

TRIER. Bei der Augenkrankheit Keratokonus dünnt sich die Hornhaut aus und verwölbt sich. Eine mögliche Folge kann die Abnahme der Sehschärfe sein. Der Keratokonus ist auch einer der häufigsten Gründe für eine Transplantation der Hornhaut. Experten gehen davon aus, dass einer von 2.000 Menschen betroffen ist. Welche Erfahrungen haben Menschen mit Keratokonus gemacht? Darüber möchte sich eine Betroffene in einer Selbsthilfegruppe austauschen und sucht Gleichbetroffene. Denn Menschen mit der gleichen Diagnose oder dem gleichen Probleme können von den unterschiedlichen Erfahrungen und dem jeweils vorhandenen Wissen in Selbsthilfegruppen gegenseitig profitieren. Die SEKIS Trier ist zuständig für rund 450 Selbsthilfegruppen zu mehr als 130 Themen in der Stadt Trier und sieben umliegenden Landkreisen. Interessierte können sich unter Telefon 0651-141180 und per E-Mail unter kontakt@sekis-trier.de bei der SEKIS Trier melden. (tr)

Erstellt am Autor