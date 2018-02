Kfz-Zulassungsstelle Anfang März zu

TRIER. Die Kfz-Zulassungsstelle in der Thyrsusstraße ist am 1., 2. und 5. März wegen der Sanierung des Bodens geschlossen. Zulassungsvorgänge können an diesen Tagen nicht bearbeitet werden.

Auch die Außenstellen in Hermeskeil und Saarburg sind an den drei Tagen geschlossen. Ein telefonischer Notdienst, erreichbar über die Behördenrufnummer 115, ist zur Abklärung von Fragen eingerichtet.

Des Weiteren lassen sich über die Rufnummer 115 sowie über die städtische Webseite Termine ab 6. März vereinbaren. Die ebenfalls in der Thyrsusstraße 17-19 untergebrachte Ausländerbehörde, die Straßenverkehrsbehörde und die Fahrerlaubnisbehörde sind über einen ausgeschilderten Nebeneingang sowie einen Außenaufzug erreichbar. Der Haupteingang bleibt geschlossen.

Ab Dienstag, 6. März, ist die Kfz-Zulassungsstelle wieder geöffnet. (tr)



Drucken