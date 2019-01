KG “Onner Ons” startet in die Session 2019

TRIER. Unter dem Motto “Onner Onser Filmpalast” startet Triers zweitälteste Karnevalsgesellschaft in die Session 2019 und kehrt mit ihrer Narrhalla zurück an eine bekannte Wirkungsstätte: Die City Hall des Fourside Plaza Hotel am Verteilerring wird in den närrischen Tagen die neue Residenz der KG “Onner Ons” sein. Schon in der Zeit von 1979 bis 2001 boten die Räumlichkeiten des Hotelstandorts im Trierer Norden der Gesellschaft Heimat und unter dem Dach des IAT Tower dann nochmals im Jubiläumsjahr 2015.

Die Sitzungen der KG „Onner Ons“ finden wie folgt statt:

Sitzung für den VdK Kreisverband Trier-Saarburg am Sonntag, 24. Februar, 14.11 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro inklusive der Garderobe.

1. Galasitzung am Freitag, 1. März, 19.11 Uhr, und 2. Galasitzung am Samstag, 2. März, 19.11 Uhr.

Karten für die Galasitzungen sind über die Vorverkaufsstellen oder Internetseite von Ticket-Regional erhältlich und kosten im Vorverkauf 13,95 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren und Garderobe, an der Abendkasse 15 Euro.

Am Mittwoch, 6. März, findet ab 19.30 Uhr das traditionelle Heringsessen der Gesellschaft mit anschließender “Beerdigung des Wuppdus” statt. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen auf onner-ons.de. (tr)



Drucken