Kind bei Unfall in Weberbach verletzt

TRIER. Ein zehnjähriges Mädchen ist am heutigen Montag bei einem Verkehrsunfall in der Trierer Weberbach verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befand sich das Kind zusammen mit einer Freundin nach Schulende auf dem Heimweg. Dabei kam es zwischen dem Mädchen und dem Taxi einer 40-jährigen Fahrerin im Bereich eines Fußgängerüberwegs zu einem Zusammenstoß, als das Mädchen mit einem Tretroller die Straße überqueren wollte. Das Mädchen wurde leicht verletzt und mit einem Krankenwagen vorsorglich in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Die Sperrung der Weberbach wurde im Anschluss der Unfallaufnahme wieder freigegeben. Im Einsatz befand sich ein Notarzt, ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Trier. (tr)

