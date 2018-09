Kinder-Uni 2018 an der Hochschule Trier

TRIER. Einmal mehr lädt die Hochschule Trier in den Herbstferien Kinder zur Teilnahme an der Kinder-Uni ein. Dabei können sie unter anderem herausfinden, wie ein Gehirn funktioniert und was eigentlich der Klimawandel ist. Oder sie können Tücher, T-Shirts und Taschen nach traditionellen japanischen Techniken färben. Doch ist das nur ein kleiner Themenauszug des großen und spannenden Programms, das Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren kostenlos in der Kinder-Uni an der Hochschule Trier hautnah erleben können.

Sie werden auch erfahren, dass Mathe und Technik Spaß machen können. In der Vorlesung “Der proTRon oder 3200km mit einem Liter Superbenzin“ erfahren sie, wie Autos der Zukunft fahren. Außerdem können die Teilnehmer spannende Experimente im Kinder-Chemielabor durchführen.

In den Herbstferien vom 1. bis 12. Oktober können alle Kinder, die Lust darauf haben, an der Hochschule Trier “studieren“, also lernen und experimentieren. Dazu müssen sie nur bei der Anmeldung eine der Fachrichtungen auswählen.

Das gesamte Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung findet sich im Internet unter diesem Link.



