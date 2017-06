Kinderaktionstag mit Teddykrankenhaus im Mutterhaus

TRIER. Am Samstag, dem 24. Juni findet ein großer Aktionstag des Kinderzentrums 2017 im Trierer Klinikum Mutterhaus statt. Von 11 bis 16:30 Uhr können kleine und große Gäste das Krankenhaus spielerisch kennenlernen. Im Teddykrankenhaus werden Kuscheltiere und Puppen verarztet.

Was passiert eigentlich, wenn ein Kind ins Krankenhaus eingeliefert wird? Wozu ist ein Schlaflabor da? Und gibt es im Krankenhaus auch eine Schule? Kindgerecht erklärt und mit schönen Aktionen zum Mitmachen können die kleinen Besucher am Kinderaktionstag das Krankenhaus kennenlernen. Ob Teddykrankenhaus, Puste- und Kugelspiele, Schminken oder Wahrnehmungsparcours – das Klinikum Mutterhaus wird zum Spiel- und Lehrparadies für Kinder jeden Alters.

Für die Extra-Portion Spaß sorgen die Klinikclowninnen Tilotamma und Ännipänni. Beim Training mit den Trierer Miezen können sich die Kinder richtig auspowern. Den kleinen aber auch den großen Besuchern wird ein interessanter Einblick in die Pädiatrie, die Kinderheilkunde geboten: Verschiedene Abteilungen sowie die Villa Kunterbunt öffnen ihre Türen für einen Blick hinter die Kulissen. So zeigt etwa das Team der Neuropädiatrie, was beim EEG im Schlaflabor passiert. Zahlreiche Experten des Kinderzentrums und unsere Familienkrankenschwester informieren und beraten zu wichtigen Themen rund um die Gesundheit der Kinder. In einem separaten Ruheraum kann gestillt und gewickelt werden. Für sportlichen Spaß sorgen die Trierer Miezen, die zum Bewegungsparcours einladen. Der Eintritt zum Aktionstag Kinderzentrum 2017 ist frei, das Team des Klinikums freut sich auf neugierige Kinder und Familien.

Zukunftsdiplom

Alle Kinder, die verschiedene Stationen beim Kinderaktionstag ablaufen, erhalten einen Stempel in ihren Pass des Zukunftsdiploms. Es ist keine Anmeldung erforderlich. (tr)



Drucken