“Kinderansprecher” – Neue Erkenntnisse

TRIER. Nachdem am vergangenen Freitag, 18. November, ein Mann mehrere Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren in Trier-Nord angesprochen und versucht haben soll, eines der Kinder in ein Auto zu ziehen, hat die Polizei einen Mann ermittelt, der in den Sachverhalt involviert ist. Beamte der Polizeiinspektion Trier konnten den 37-jährigen Trierer aufgrund einer Personenbeschreibung ermitteln. Nach weiteren Überprüfungen und Befragungen des Mannes und weiterer Zeugen stellt sich der ursprünglich geschilderte Sachverhalt laut Polizei jedoch anders dar. Insbesondere ist fraglich, ob der Mann versucht hat, Kinder in sein Auto zu ziehen.

Die Kripo Trier wird weitere Ermittlungen durchführen und bittet Zeugen, die den Sachverhalt am Freitagnachmittag, 18. November, gegen 16.35 Uhr in der Zurmaiener Straße in Höhe des Jugendzentrums Ex-Haus beobachtet haben, sich zu melden. Telefon 0651/9779-2222 oder 0651/9779-2290. (tr)