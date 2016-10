Kinderbuchautorin Boie liest in der Stadtbibliothek

TRIER. Die bekannte deutsche Kinderbuchautorin Kirsten Boie präsentiert am Montag, 24. Oktober, 15 Uhr, in der Trierer Stadtbibliothek im Palais Walderdorff Auszüge aus ihrem Buch ″Thabo – Detektiv & Gentleman: Der Nashorn-Fall″. Die Lesung findet während der Bibliothekstage Rheinland-Pfalz statt. Kirsten Boie hat schon mehr als 100 Bücher geschrieben. Egal, ob Juli, Linnea, Lena, King-Kong, der kleine Ritter Trenk, Seeräubermoses oder Möwenweg-Bewohner: Ihre Protagonisten sind stets lebensnah und liebenswert und auch die Fantasie kommt nicht zu kurz. Mit ihrer Möwenweg-Stiftung engagiert sich Boie im afrikanischen Swasiland, wo durch Aids viele Kinder zu Waisen werden. Die Trierer Lesung am 24. Oktober ist für Kinder ab neun Jahre geeignet. Karten sind in der Stadtbibliothek Palais Walderdorff erhältlich. (tr)

